Dopušta im pivo, čašu vina, tko zakasni pola sata - 1000 eura!

Niko Kovač je kao izbornik reprezentacije imao strogi režim. Slično je i danas, kad je trener velikog Bayerna. Svaki trener ima svoje ideje i pristupe. Nenad Bjelica se otpočetka karijere, pa i sad u Dinamu, odlučio na fleksibilan i human pristup prema igračima. Oni koji ga dobro poznaju kažu da je Bjelko fleksibilan svugdje osim na treningu.

Dakle, igrači Dinama su nakon remija protiv Šahtara u avionu mogli piti alkohol. Naravno, u umjerenim količinama. Onaj tko je htio mogao je popiti pivo ili dva, a onaj tko je htio čašu ili dvije vina. Tako je kod Bjelice nakon svake utakmice. Tko želi može malo popiti, a kad su prigode posebne, kad je primjerice osigurano europsko proljeće ili kad je u 1/16 finala Europske lige eliminirana Viktorija Plzen, onda igrači mogu ostati vani do kad žele. Pa sve i do jutra. Stignu se oporaviti u iduća tri dana, do iduće utakmice, to je Bjeličina deviza.

Prije europskih utakmica uvijek se ide u karantenu. Kad je momčad u Zagrebu, onda igrači prije tih utakmica spavaju u klupskom hotelu. Tamo bez problema mogu koristiti mobitel. Do sat i pol prije utakmice Bjelica dopušta korištenje mobitela. Kad je u pitanju trening, onda igrači do 45 minuta prije početka mogu koristiti mobitel. Onda ga moraju ostaviti, njihov trener želi da tih 45 minuta do treninga u svlačionici provedu u zajedničkom razgovoru, a ne na mobitelu.

Kad su u pitanju utakmice HNL-a, onda nema karantene. Igrači na utakmice u Maksimiru uvijek dolaze od svoje kuće. Ima Nenad Bjelica pravilo za igrače i kad su u pitanju domaće utakmice. Večer prije utakmice oni moraju najkasnije u 23 sata biti doma.

Dakle, dečki, možete popiti i pivo i čašu vina nakon utakmice, ali večer prije utakmice ranije u krevet.

Igrači Reala koji zakasni na trening do 15 minuta platiti će 500 eura, a sve iznad toga 1000 eura. I kod Bjelice, naravno, postoje kazne za kašnjenje igrača. Svaki igrač ih dobro zna od njegovog prvog dana u Maksimiru.

Ako neki dinamovac na trening zakasni do 10 minuta, platit će 100 eura. Ako zakasni između 10 i 20 minuta, onda plaća 300 eura, a 500 eura je kazna ako se kasni između 20 i 30 minuta. Pola sata kašnjenja i više od toga platit će 1000 eura. Novac od tih kazni ide u zajedničku blagajnu. Potroši se kasnije na zajedničkim druženjima igrača i stožera, a blagajnik je Petar Stojanović.

To su, dakle, Bjeličine metode. Zna da trenira mlade ljude. Oni se ponekad moraju i provesti i izaći van. Prema svemu tome njihov trener ima razumijevanja. S njima je u ovih 17 mjeseci napravio velike stvari. Uz malo sreće bi mogli i do osmine finala Lige prvaka. Mnogi igrači u razgovorima stalno ističu kako ih je Bjelica oduševio svojim metodama na treninzima i kako se sjajno odnosi prema njima. To je formula za velike uspjehe Dinama u Europi.