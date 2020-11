'Kaspijski tigar' novi je adut za Primorčev napadački nogomet

<p>Radosti i optimizam nakon pobjede u Koprivnici valjda su najbolji dokaz kakvo je ozračje vladalo u i oko Hajduka u zadnje vrijeme. Prazne tribine, loši rezultati i narušeno samopouzdanje momčadi stvorilo je ozračje nepovjerenja u kome momčad zbog malodušnosti nije ni izbliza prikazivala igre kakve objektivno može. I nije ni čudo da je iskusni trener Boro Primorac upravo taj problem apostrofirao uoči utakmice u Koprivnici, baš kao što ga je nakon nje dodatno naglasio:</p><p>- Vjerujem da ova momčad može igrati bolje nego do sada, da može biti kreativna. Zadovoljan sam onim što su pokazali u Koprivnici, pogotovo u drugom dijelu, a pobjeda je važna i zbog samopouzdanja. Vidim da su igrači sretni, kao što sam sretan i ja, i naši navijači...</p><p>A koliko je to samopouzdanje važno možda i najbolje svjedoče riječi Stefana Simića, koji je nakon prosinca odigrao prvu prvenstvenu utakmicu:</p><p>- Trener Primorac je 20 godina bio u jednom od najvećih klubova u svijetu i ima jako puno iskustva, što se vidi i po tome kako on svoju mirnoću, zamisli i ideje prenosi na nas igrače. Osjećamo se moćno, vjerujemo u sebe, kao i jedan u drugoga a to je jako bitno za naše igre i rezultate, i tako želimo i nastaviti u narednim utakmicama – kazao je Simić.</p><p>A priliku za nastavak imat će danas od 17:00 sati, kada ih očekuje gostovanje u Kranjčevićevoj kod neprepoznatljive Lokomotive, koja je nakon ljetošnje rasprodaje momčadi u 11 kola ove sezone upisala svega jednu pobjedu, i na osam je bodova na dnu ljestvice kao i Istra i Varaždin. Važan adut u toj utakmici trebao bi biti Umut Nayir, visoki centarfor koji je pokazao da zna zabijati glavom. Hajduk dugo nije imao takav tip igrača u momčadi, a igrom i golom u Koprivnici "kaspijski tigar" pokazao je da je Ivan Kepčija doveo kvalitetno pojačanje iz Bešiktaša. </p><p>- Sretan sam zbog gola i pobjede, nedostajao mi je ovaj osjećaj jer dugo nisam igrao i pet mjeseci nisam zabio gol. Mlada smo momčad, ali imamo snagu i talent, i ako ovako nastavimo možemo pobijediti u svakoj sljedećoj utakmici, pa i protiv Lokomotive – kazao je Umut Nayir,koji je nakon postignutog gola pokazao podlakticu, na kojoj je tetovirana silueta tigra sa svijetlim očima, kakve ima i sam...</p><p>No da to neće biti nimalo lagan zadatak, svjestan je i sam trener Primorac.</p><p>- Znamo da Lokomotiva ima par dobrih igrača, iskusnog trenera, grka iz Schalkea Papadopoulosa, Karačića, našeg Tahiraja, dobrog Tucija, dobra, mobilna, pokretna momčad... Hajduk je svima motiv, ali ja nikad nisam pripremao momčad na slabosti protivnika, ja se uvijek pripremam na vrlo jaku, spremnu i motiviranu Lokomotivu, mi se moramo za to spremati.</p>