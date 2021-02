Gorica je vodila od 21. minute kada je poentirao Kristijan Lovrić, koji je još jednom pokazao da mu Varaždinci leže. Turopoljci su bili bolja momčad do 70. minute, no sama završnica pripala je Varaždincima.

- Bili smo žrtva svojeg intenziteta. Poluvrijeme i pol smo bili dominantni, ali onda smo pali. Malo je to ostavština od Rijeke, nedostajali su i neki igrači, no ne tražimo izlike jer domaćin je na kraju zasluženo pobijedio. Na nama je da ispravljamo pogreške i tih 70 minuta produžimo do 90 – ističe Siniša Orešćanin, trener Gorice.

Varaždince je probudio nedosuđeni penal iz 73. minute. Naime, prvo je sudac Damir Batinić dosudio penala zbog kontakta Albija Doke i Jorgea Obregona, ali je poništio svoju odluku. Već u sljedećem napadu Obregon je donio izjednačenje

- Nama je svaki bod bitan. Imali smo i mi situacija u prvom dijelu, no nismo uspjeli nešto više napraviti. Kao da smo čekali onaj nedosuđeni penal koji nas je razbudio – rekao je Zoran Kastel, trener Varaždina.

Pobjedu Varaždincima donio je Gabrijel Boban koji je s Varaždincima trenirao samo dva dana.

- On je s nama samo dva dana i moram mu se zahvaliti. Zadnju utakmicu odigrao je u kolovozu. Riječ je igraču koji ima karakter i zna se što on može, pa će nam biti veliko pojačanje u nastavku sezone – rekao je Kastel koji se okreće srazu sa Šibenikom.

- Svaka utakmica nam je ogroman pritisak. Taj pritisak je ostavio traga i prvom dijelu protiv Gorice. Sad smo se emotivno ispraznili. Moramo se napuniti i u Šibenik ići pobijediti – zaključio je Kastel .