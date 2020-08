Kastrati: Kao dječak sam čuvao krave, a tata i brat su počastili selo kad sam stigao u Dinamo...

Nikada neću zaboraviti odakle sam potekao, a pamtim savjete Marija Budimira koji mi je prvi rekao da moram ići u Dinamo. Želim se dokazati u Dinamu, a najveći pritisak stvaram sam sebi, kaže Kastrati

<p>Tata i brat su već počastili cijelo selo zbog mog dolaska u Dinamo, ali morat ću ih i ja kada konačno dođem u svoj Hogosht, priča nam najveće pojačanja Dinama Lirim Kastrati (21).</p><p>Kosovski reprezentativac stigao je iz Lokomotive, te će se s Damianom Kadziorom boriti za poziciju na desnom krilu. Lirim Kastrati netipičan je nogometaš, kao dječak je u svom selu čuvao krave, pa sanjao u velikoj nogometnoj karijeri.</p><p>- Bez obzira gdje bio jednoga dana i za koga igrao, nikad me neće biti sram tih stvari. I neću zaboraviti tko sam, odakle sam. Ponosan sam na svoje korijene, znam gdje sam potekao, čuvanje krava je bio dio mog života. Time se bavi moja obitelj, time sam se bavio i ja dok nisam postao profesionalni nogometaš. No, sada sam igrač Dinama, sada sanjam druge snove - kaže nam Lirim Kastrati koji se kao dječak nerijetko susretao i s vukovima:</p><p>- Haha, takvo je moje selo, takav je život tamo. Ne bojim se vukova, navikao sam na njih još od malih nogu. No, uvijek su uz mene bile krave i veliki psi, tako da nije bilo nikakvih problema.</p><p>Uostalom, vi biste im mogli i pobjeći, prošle sezone u HNL-u ste trčali brzinom 36,36 km/h, dok je Garethu Baleu primjerice izmjerena brzina od 36,57 km/h.</p><p>- Da, to je bilo na utakmici protiv Slaven Belupa, ali sada ću biti još brži. Ovo je Dinamo, tu moram biti još bolji, vjerujem da ću ove sezone ići i preko 37 km/h.</p><p>Vi ste drugi Kosovar u povijesti Dinama, prije vas za 'modre' je igrao tek - Amir Rrahmani.</p><p>- Pričao sam i s Rrahmanijem, ali čim sam došao u Lokomotivu želio sam stići i do Dinama. Presretan sam, dečki su me u svlačionici sjajno dočekali, čak nisam mislio da ću odmah biti tako prihvaćen. Jedva čekam da krene sezone, da zabijem prvi gol, upišem prvu asistenciju. To je moj posao, zbog toga sam i došao ovdje.</p><p>Kako danas u vašem Hogohstu gledaju na vas, ipak ste sada igrač Dinama...</p><p>- Svi su sretni i ponosni na mene. Ja sam jedini nogometaš iz sela koji igra vani, pa me svi dosta prate. Samo sada neće više navijati za Lokomotivu, već za Dinamo. Nažalost, ovoga ljeta sam dobio samo sedam slobodnih dana, ali sam se želio što prije priključiti pripremama Dinama, pa sam uzeo tek tri dana za odmor. I zbog toga nisam stigao otići na Kosovo, </p><p>Možda su vas i novi suigrači lijepo prihvatili jer im više nećete biti prijetnja po krilu...</p><p>- Haha, vjerujem da su me igrači Dinama respektirali dok sam igrao za Lokomotivu kao što sam ja poštovao njih. Ali, znam otprije puno ovih igrača, dobar sam s Majerom, Ivanušecom, Morom... Evo, već imam osjećao kao da sam ovdje godinu dana, baš svi nestrpljivo čekamo taj početak sezone. Pa da krenu kvalifikacije za Ligu prvaka...</p><p>U Lokomotivi ste jednom imali niz od 26 utakmica bez postignutog gola, plašite li se takvog scenarija u Dinamu? Ako ne budete zabijali, teško da ćete i zaigrati u 26 utakmica...</p><p>- Ma neću sigurno, to garantiram. Ovo je Dinamo, znam što me očekuje ovdje. Sigurno da je u Dinamu veći pritisak nego u Lokomotivi, ali ja uvijek sam sebi stvaram još veći pritisak, želim biti što bolji. I ne treba mi trener reći jesam li igrao dobro ili što loše napravio, to uvijek znam i sam. Sigurno da u Dinamu ne smije biti 26 utakmica bez gola, ma ne smije ih biti ni 10. Opet, najvažniji su momčadski rezultati, a ja ću svojim igrama, golovima i asistencijama pokušati što više pomagati momčadi.</p><p>Kakve vam je savjete dao Mario Budimir, bivši napadač Dinama s kojim ste dijelili svlačionicu Lokomotive?</p><p>- Joj, to je moj veliki prijatelj, dosta smo se družili u ovih godinu dana, bili smo čak i cimeri. On mi je prvi jednom rekao da ako želim veliku karijeru moram doći u Dinamo. Često bi mi imali manje sastanke, nekada bi mi pričao pola sata, nekada i po sat vremena što sam dobro napravio na utakmici, a što loše. Hvala mu na svemu, ni njega nikada neću zaboraviti.</p><p>U Lokomotivi se dogodio slučaj pozitivnog igrača na koronavirus, kako to komentirate?</p><p>- Ovih dana nisam puno pričao s igračima, pa ne znam ni tko je zaražen. Ali, Lokomotivi želim puno sreće u svim utakmicama, osim naravno protiv nas. Stvarno bih volio i da u Europi prođu Rapid, pa da imaju uspješnu sezonu kao i prošle godine.</p><p>Kao igrač Lokomotive ste radili puno problema braničima Dinama, hoćete li sada raditi probleme obrambenim igračima Lokomotive?</p><p>- Haha, vjerujem da hoću, ali ne samo 'lokosima', već svim suparnicima u HNL-u. To je naš posao, time se svi bavimo. Marljivo treniram, svjestan sam što me čeka u Maksimiru. Moram zabijati, moram asistirati, samo tako ću pomoći Dinamu da ostvari sve svoje ciljeve - završio je Kastrati.</p>