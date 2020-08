Autobus koji ponekad koristi Dinamova druga momčad vozi na relaciji Zagreb - Baška

Nemalo su se iznenadili putnici kad su na zagrebačkom kolodvoru ušli u autobus sličan Dinamovom iz 2014. To je bus iz Arriva flote koji povremeno koristi Dinamova druga momčad

<p>Opa, što je ovo? Ovakav komfor nismo očekivali. Je li ovo Dinamov autobus, komentirali su putnici spremajući kofere u prtljažnik modernog autobusa na zagrebačkom kolodvoru čekajući put za Bašku.</p><p>Autobus koji je sa zagrebačkog kolodvora vozio prema Krku, imao je isti branding kao taj Dinamov bus iz 2014. godine. Štoviše, izvana je bio toliko sličan da su mnogi putnici mislili da se voze u nekad elitnom Dinamovom busu.</p><p>Taj bus iz 2014. bio je toliko efektan da ga je pohvalio i portal 101 Great Goals na Twitteru “Dinamo Zagreb have an AWESOME new bus!!!’’. Prevedeno, Dinamo ima genijalan bus.</p><p>No, razlika između tog Dinamovog busa iz 2014. i ovog u vlasništvu Arrive, koji vozi Zagreb - Baška ipak je velika. Onaj je bio dugačak 14 metara te vrhunski opremljen, kako bi prva momčad Dinama i stručni stožer na putovanjima imala najbolje moguće uvjete i komfor. Ima 20 posebnih sjedala sa sustavom električno podesivog naslona za noge, kao i dva posebno opremljena sjedala u prednjem dijelu autobusa, gdje su sjedili treneri Dinama.</p><p>Poseban ormar s monitorom i DVD playerom omogućavao je treneru analiziranje utakmica i pripremu taktike tijekom putovanja, a cijeli je autobus opremljen modernim satelitskim sustavom za primanje signala tijekom vožnje.</p><p>Ovaj bus nije ni približno toliko luksuzan i nikad nije bio u vlasništvu Dinama. Ni ipak ima povezanosti s Dinamom. Naime, to je autobus iz flote Arrive, koji povremeno vozi Dinamovu B momčad. Iz tog razloga su ga tako brendirali, pa se putnici, uz malo mašte, mogu osjećati kao Dinamovi prvotimci.</p><p>Posebne pohvale dobio je zbog vanjskog izgleda, gdje dominira lav, koji se proteže duž bočne strane, a šapa s kandžama i razderotina na drugoj strani autobusa simbol su hrabrosti s kojom je Dinamo putovao.</p>