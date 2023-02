Katalinić: Tužan sam, otišao je jedan veliki trener i čovjek koji nikog nije ostavio ravnodušnim

Tužna vijest o smrti Miroslava Ćire Blaževića zatekla je i Ivana Katalinića, koji je u više navrata vodio Hajduk protiv Ćirinog Dinama, a surađivali su u stožeru hrvatske nogometne reprezentacije u Francuskoj, kada je osvojena bronca.

- Čuo sam za tužnu vijest o smrti našeg Ćire Blaževića. Znao sam da je teško bolestan, ali opet, za ovakvu vijest nikad nisi spreman... Kad se sjetim njega, pred očima mi se vrte slike naših dvoboja na klupi Dinama i Hajduka i onog velikog uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije 1998. godine kada smo osvojili broncu u Francuskoj. On je tada proglašen najboljim trenerom, "trener svih trenera" kako su ga svi zvali, i to je ostao do danas – kaže Katalinić i dodaje:

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

- Žalostan sam jer je otišao jedan dobar čovjek, čovjek koji je obilježio cijelu epohu hrvatskog nogometa i koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. Trener protiv koga je bilo užitak igrati jer su to uvijek bile velike utakmice za prvo mjesto. Sjećam se meni drage pobjede 4-2, sjajna utakmica, ono kad je Rapaić ušao i zabio nakon desetak sekundi, pa 4-1 u Kupu... Kao šef u reprezentaciji bio je upravo onakav kakav je morao biti, jer bilo je takvo vrijeme, Hrvatska je bila mlada država za koju je malo tko i znao, kao i za naše igrače. Ona kapa francuskog policajca koju je nosio bila je jako simpatičan potez...

Foto: Sinisa Hancic

- Ćiro je uvažavao mišljenja svih suradnika pa tako i moje, sjećam se kad je uoči Jamajke želio staviti na gol Mrmića a ja sam mu sugerirao Ladića koji je kasnije sjajno branio, pa dvije sjajne utakmice protiv Njemačke i Nizozemske u Francuskoj... Otišao je jedan veliki čovjek...

