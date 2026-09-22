Katalonci analizirali Barcelonin ulazak u sezonu pa istaknuli Livakovića: Evo što su rekli...

Barcelona je u prošlom kolu La Lige došla do sedme uzastopne pobjede u prvenstvu kada je u preokretu pobijedila Sevillu. Katalonci su nastavili stopostotni učinak, a susret je obilježio debitantski nastup Dominika Livakovića na golu Barcelone.

Katalonci su sjajno ušli u novu sezonu, imaju sedam pobjeda u sedam utakmica, zabili su čak 31 gol što je najbolji golgeterski učinak u prvih sedam prvenstvenih kola u povijesti katalonskog kluba. Brazilski napadač Raphinha koji je u zadnjoj utakmici zabio hat-trick već na početku sezone ima 12 golova. Brazilac je tim učinkom prestigao i legendarnog Lionela Messija i u svom najboljem startu nakon sedam kola La Lige.

Foto: Marcelo del Pozo

Poznati novinar Mundo Deportiva Lluis Foix analizirao je Barcelonin početak sezone iz snova, a u komentaru je ekipu Katalonaca opisao kao 'veselu, mladu i golgetersku'. Foix je posebno istaknuo činjenicu da trener Hansi Glick ima širok igrački kadar te da može mijenjati igrače bez da nešto izgubi.

Dotaknuo se i Dominika Livakovića koji je u susretu protiv Seville stao na gol umjesto prvog golmana Joana Garcije koji je ozlijeđen.

- Kad se Poljak Wojciech Szczesny neshvatljivo pogubi dok mijenja ozlijeđenog Joana Garcíju, posegne se za Hrvatom Dominikom Livakovićem, koji je tek stigao - napisao je.

Foto: Peter Cziborra

Barcelona je ostala bez prvog vratara, Szczesny je dobio priliku i napravio veliku pogrešku protiv Racinga, a Nijemac je onda odlučio dati priliku Hrvatu.

- Momčad je mlada, dečki su kao obitelj i stvarno se lako prilagoditi. Trener, trener vratara i cijeli stručni stožer su nevjerojatni - rekao je Livaković nakon debitantskog nastupa.