Katalonci: Luka Vušković ne želi natrag u Spurse, traži ga Barca!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Christian Charisius/DPA

Katalonski portal objavio je kako se Vušković ne želi vratiti u Tottenham te pišu kako je za njega zainteresirana Barcelona. Za sada to nije potvrđeno, ali bi potencijalno moglo prerasti u transfer "bombu"

Luka Vušković glavna je tema Bundeslige i HSV-a. Igra fenomenalno u obrani, u skoku je praktički nepobjediv, a odlično se snalazi i u napadu. Prije tjedan dana vrijednost mu je eksplodirala sa 18 na 40 milijuna eura te je postao drugi najvrjedniji igrač Hrvatske. Tottenham u njemu vidi zalog za budućnost, ali su se već pojavili europski divovi koji ga žele u svojim redovima.

Jedan od njih je i Barcelona, a katalonski portal Sport plasirao je informaciju koja bi mogla glasno odjeknuti. U tekstu su se osvrnuli na Vuškovića i probleme u obrani.

"Pojačanje na poziciji stopera postalo je strateško pitanje Barcelone. S obzirom na situaciju s Andreasom Christensenom i Ronaldom Araujom, Barça bi htjela dovesti novog stopera već u siječanjskom prijelaznom roku ili najkasnije na ljeto. Zimska kupnja ipak se čini nemogućom s obzirom na to da je Barcin budžet za plaće već preopterećen", započinje tekst pa se dodaje:

"Sportski direktor Deco tamo je identificirao dvije zanimljive opcije: Konstantinosa Koulierakisa (22) iz Wolfsburga i Luku Vuškovića, koji je u Hamburgu na posudbi iz Tottenhama. Obojica pokazuju ogroman potencijal u Bundesligi."

GER, Hamburger SV vs. SV Werder Bremen, Fussball, 1. Bundesliga, Spieltag 13, Saison 2025/2026, 07.12.2025
Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Katalonci su se dotakli i njegovog agenta, a onda i rekli kako je Vušković već donio odluku o nastavku karijere.

""Dešnjak je, ali može igrati na svim pozicijama u obrani. Snažan je, ima sjajan pregled igre i izvanserijski potencijal. Vušković se ne želi vratiti u Tottenham idućeg ljeta kada mu posudba završi i situacija s njim je otvorena. Barceloni bi njegovo dovođenje olakšalo to što je Vuškovićev agent Pini Zahavi, koji ima blizak odnos s predsjednikom Joanom Laportom. Vušković je posljednjih tjedana tema razgovora u klubu. Barcelona svakako želi kupiti mladog i obećavajućeg stopera, a ne posuditi veterana samo da zakrpa rupu", napisali su u tekstu.

Vijest koja još nije potvrđena od strane Vuškovića, ali je sigurno da ga Tottenham neće pustiti za male novce, ali se čini i nevjerojatno da bi ga Spursi pustili bez da odigra utakmicu za njih. Kako god bilo, Vuškovića se prati sa svih strana i praktički će moći birati gdje želi igrati nogomet.

