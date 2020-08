Katalonci su naslovnice obukli u - crninu! 'Poniženi i osramoćeni'

Trener Quique Setien mora otići, ako ima obraza isto bi morao učiniti predsjednik Joser Maria Bartomeu, a po prvi put u životu dres bi mogao promijeniti i najveći - Lionel Messi

<p>Španjolski mediji se, očekivano i logično, natječu u tome tko će upotrijebiti težu riječ, a da ne bude baš otvorena uvreda ili psovka. Razlika je ipak, kao i obično, između madridskih i katalonskih novina.</p><p>Prvi su Realova 'glasila', a drugi 'žive i umiru' s Barcelonom. Nakon što je Blaugrana u četvrtfinalu Lige prvaka <a href="https://www.24sata.hr/sport/okrsaj-giganata-za-polufinale-perisic-igra-rakitic-je-na-klupi-711093"><strong>popila osam komada od Bayerna</strong></a> katalonske naslovnice stvarno sliče na osmrtnice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nervozni Leo Messi na kontrolnoj točki</strong></p><p>Sport je zavijen u crninu. 'Povijesno poniženje', <strong>Messijev</strong> pognuti pogled koji po prvi put možda zaista govori 'Dosta je bilo, vrijeme je za rastanak s ovim pogubljenim klubom'.</p><p>'Barca je ismijana', 'Nakon 12 godina nije osvojen niti jedan-jedini trofej', 'Promjene su nužne, ovdje treba svježe krvi'...</p><p>'Kraj jednog sramotnog ciklusa' piše Mundo Deportivo koji se također odlučio naslovnicu opremiti crninom. <strong>Pique</strong> kaže 'Prvi sam koji je spreman otići jer mi smo sada stvarno dotaknuli dno dna'...</p><p>Ili je sramota ili je poniženje. Najtiražnija u Španjolskoj i najuglednija na planeti, madridska Marca, odlučila se za: 'Sramota'! I podsjeća: 'Španjolski nogomet nakon 13 godina nema niti jedan klub čak niti u polufinalu'.</p><p>Urednici Asa iz španjolske metropole razmišljaju identično kao Sportovi: 'Povijesno poniženje'. Pa ističu: 'Katastrofa protiv Bayerna otvorila je krizu sa nesagledivim posljedicama u klubu i to - na svim mogućim razinama'.</p><p>Drugim riječima: trener <strong>Setien</strong> mora otići, ako ima obraza isto bi morao učiniti predsjednik <strong>Bartomeu</strong>, a po prvi put u životu dres bi mogao promijeniti i najveći - <strong>Lionel Messi</strong>.</p><p>Barcelone je cirkus. A slika i prilika te priče je <strong>Coutinho</strong>. Platili su Liverpoolu 145.000.000 € za njega pa ga posudili Bayernu, a on im je u petak u deset minuta zabio dva gola i namjestio još jedan za Bayern.</p><p>A ako Bavarci osvoje naslov Barca će Liverpoolu još morati platiti 5 milijuna eura bonusa jer je ta klauzula vezana uz igrača, a ne klub. Plus: ako ga vrate na Camp Nou i Coutinho odigra još 24 utakmice za Barcelonu onda moraju Liverpoolu dodati bonus od još 20.000.000 € vezan uz 100 utakmica u Barceloninom dresu!</p><p>'Mes que un club' upao je u sportsko-financijski horor. <strong>Ivanu Rakitiću</strong> bilo bi najpametnije da ode iz Blaugrane. Daleko najpametnije.</p>