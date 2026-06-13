Katar plaća ljude da navijaju za reprezentaciju na Mundijalu. Evo što su im sve osigurali...

Katar večeras u 21 sat započinje svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. Ista zemlja 2022. godine bila je domaćin i prvi put je nastupila na svjetskoj smotri, ovoga puta plasman na završni turnir izborio je kroz kvalifikacije.

Prije četiri godine Katar je bio pod povećalom međunarodne javnosti zbog optužbi vezanih uz ljudska prava, položaj radnika migranata i odnos prema LGBTQ+ zajednici. Zbog toga se organizacija tog prvenstva često navodila kao primjer takozvanog „sportskog pranja ugleda“, odnosno korištenja sporta za poboljšanje međunarodnog imidža države.

Na ovogodišnjem prvenstvu Katar je u skupini sa Švicarskom, Kanadom i Bosnom i Hercegovinom. Kako bi reprezentacija imala snažnu podršku na tribinama, Katarski nogometni savez i državni fond DAAM organizirali su dolazak oko tisuću navijača u Sjevernu Ameriku, pokrivši im troškove prijevoza, smještaja i lokalnog prijevoza.

Za navijače je osiguran smještaj u više hotela u San Franciscu, Vancouveru i Seattleu, a u projekt su uključeni i članovi navijačke inicijative „Maroon Stand“, kao i katarski studenti koji žive u SAD-u i Kanadi.

Posebnu pozornost izazvao je navijački marš održan u petak u San Franciscu. Iako su ga katarski mediji predstavili kao spontani izraz podrške reprezentaciji, pojavile su se informacije da je za navijače smještene u određenim hotelima sudjelovanje bilo obavezno.

Tu je tvrdnju dodatno potaknula objava katarskog influencera Abdulle Al Ghafrija, poznatog pod nadimkom QQQ, koji je na društvenim mrežama podijelio letak na arapskom jeziku. U njemu je navedeno da je dolazak na marš obvezan za navijače smještene u hotelima u središtu San Francisca, dok je za one koji borave u Santa Clari sudjelovanje bilo dobrovoljno.

Službeni katarski izvori ipak naglašavaju da je cilj ovakvih aktivnosti pružiti dodatnu podršku reprezentaciji, predstaviti katarski nogomet u pozitivnom svjetlu te pomoći igračima da ostvare što bolji rezultat na turniru.