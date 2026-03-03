Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO: BOLAN PORAZ PRVAKA

Katastrofa za Liverpool! Zadnja momčad priredila iznenađenje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Katastrofa za Liverpool! Zadnja momčad priredila iznenađenje
Foto: Peter Cziborra

Wolverhampton šokirao Liverpool pobjedom 2-1, Andre zabio gol u nadoknadi! Arsenal i dalje vodi Premier ligu s 5 bodova prednosti ispred Cityja

Admiral

U susretu 29. kola engleskog nogometnog prvenstva "fenjeraš" Wolverhampton je priredio iznenađenje porazivši Liverpool sa 2-1. Domaćin je poveo u 78. minuti golom Rodriga Gomesa, izjednačio je Mohamed Salah pet minuta kasnije, a "ludnicu" na Molineuxu izazvao je Andre pogodivši u četvrtoj minuti nadoknade za 2-1. Ovom pobjedom Wanderersi su produžili nadu u premierligaški spas, sigurna zona sada je udaljena 11 bodova.

Golove Wolvsa i Liverpoola pogledajte OVDJE.

Premier League - Wolverhampton Wanderers v Liverpool
Foto: Peter Cziborra

Everton je pobijedio Burnley sa 2-0 golovima Jamesa Tarkowskog (32) i Kiernana Dewsburyja-Halla (60). Tri boda je osvojio i Sunderland pobjedom 1-0 na gostovanju kod Leeds Uniteda. Susret je razriješen udarcem s bijele točke, u 70. minuti je zabio Habib Diarra. Bournemouth i Brentford su odigrali bez golova. Lider Arsenal u srijedu gostuje kod Brightona, dok će prvi pratitelj "Topnika", Manchester City ugostiti Nottingham Forest.

Arsenal vodi sa 64 boda, pet više od Cityja, koji ima i susret manje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bivši hajdukovac opet je u HNL-u, ona mu je osvojila srce
SJAJAN PAR

FOTO Bivši hajdukovac opet je u HNL-u, ona mu je osvojila srce

Nogometaš Tonio Teklić (26) ima cilj ostaviti Osijek u HNL-u, a s njim je stigla i Nika Manojlović (24). O njoj se jako malo zna u javnosti, ne izlaže se previše medijima
Plenković ponovno kod Zlatka Dalića: Premijer posjetio izbornikov restoran u Varaždinu
THE FAMILY

Plenković ponovno kod Zlatka Dalića: Premijer posjetio izbornikov restoran u Varaždinu

Na fotografiji objavljenoj na službenom Instagram profilu restorana, premijer Plenković i izbornik Dalić poziraju nasmiješeni, okruženi impresivnom zbirkom nogometnih memorabilija koje krase interijer
Maksimir uskoro ruše. Ovo su arhitektonske fantazije i propali snovi o zagrebačkom stadionu
POGLEDAJTE GALERIJU

Maksimir uskoro ruše. Ovo su arhitektonske fantazije i propali snovi o zagrebačkom stadionu

Maksimirski stadion simbol je promašenih arhitektonskih vizija i potrošenih milijuna! Od Tuđmanovih megalomanskih snova do "Plavog vulkana" i "kuglofa", svi planovi pali u vodu. Čeka se finalno rješenje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026