Katastrofalan start: Hajduk nije bio ovako loš još od 2009.

Sezona 2009./10. Na klupi Hajduka sjedio je Ante Miše. Prvo kolo, baš kao i ove sezone, 'bijeli' su putovali u Osijek. Nije to baš bila bezazlena momčad, na golu je bio Danijel Subašić, u obrani Ivan Strinić, u vezi Josip Skoko, Drago Gabrić, Marin Tomasov, Florin Cernat, u napadu Senijad Ibričić i Ante Vukušić... Ako se sjetite, Hajduk je te godine slagao momčad za naslov. No, vratimo se Gradskom vrtu.

Utakmica je završila 1-1 i već je tada to bio šok, jer Osijek nije bio ni izbliza jak kao danas. U momčadi su igrali Andrej Čaušić, Mario Đikić, branio je Ivan Kardum. Susret je završio 1-1, a oba gola zabili su Osječani, Jugović za vodstvo, Jurica Pranjić autogol za izjednačenje... U sljedećem kolu na Poljud je dolazio Zadar, nešto kao Gorica u nedjelju. Činilo se kao lagan zalogaj, no Edin Šaranović zabio je u 68. minuti i odnio sva tri boda u Zadar. Kriza je bila velika, a ceh je platio Ante Miše, koji je morao otići.

Na njegovo mjesto sjeo je Joško Španjić, a ni to nije donijelo neke promjene, jer su u Koprivnici izgubili 2-1. Eto, ako vas zanima, na klupi Slaven Belupa sjedio je Zlatko Dalić. Kriza je već bila očita, Torcida je počela lagano kipjeti od muke, ali na Poljud je stizao Inter Zaprešić. Ajde, vrijeme je za tri boda. No, nije išlo... Zaprešićani su vodili 2-0 i sjever je eruptirao, tražile su se promjene... Golovima Tičinovića i Ibričića Hajduk je izjednačio na 2-2, no to nije previše zanimalo publiku. Tražile su se ostavke.

I donijete su. Nakon te utakmice na klupu je sjeo Edoardo Reja. do tada poznat kao trener Napolija. I odmah je debitirao na Kantridi. Naravno, nije to bila Rijeka jaka kao danas, Mario Tadejević, Matija Matko, Kenan Čejvanović, Fausto Budicin,Tarik Cerić igrali su tada protiv Hajduka. I pobijedili 2-0. Nakon pet kola Hajduk je imao svega dva boda i bio je to najlošiji start Hajduka u povijesti HNL-a. Naravno, dodajmo da je u 3. pretkolu Europske lige, u susretu protiv Žiline momčad vodio Ivica Kalinić. Bila je to sezona, ako ćemo se našaliti, u kojoj je Uprava uoči svake utakmice momčad razbuđivala pozitivnim šokom i novim trenerom.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Do nedjelje. U nedjelju je Hajduk i službeno ponovio najlošiji start u povijesti prvenstva. Svega dva boda u četiri kola isti je konto koji je imao i 2009. godine. Start kakav ne želi niti jedan navijač Hajduka. No, ako nešto može utješiti poklonike 'bijelih', to je da su te sezone, pričamo o 2009./10., nakon najlošijeg starta u povijesti, sezonu završili na drugom mjestu. I nije bio veliki zaostatak, svega četiri boda za Dinamom. Točnije, te sezone Hajduk je najmanje zaostao za Dinamom, ako gledamo unazad devet godina. Znala je biti razlika i 38 bodova, ali te sezone, unatoč katastrofalnom startu, razlika je bila svega četiri boda.

No čini nam se da će ove sezone teško završiti na drugom mjestu. Naravno, ukoliko nešto hitno ne promijene i počnu igrati kako dolikuje klubu takvog renomea. Za početak, da dovedu igrače s renomeom....

