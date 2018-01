Kauboji: Hvala, Splite, za Mišu i Poljubi zemlju po kojoj hodaš

Prva ✌ boda su tu🇭🇷💪 Atmosfera je bila strašna 🔝🔝 #iznadsvihhrvatska #hvalaljudi #idemodalje #gorikravaištala #teksmopoceli #ehfcroatia2018

A post shared by JakovGojun10 (@jakovgojun_10) on Jan 12, 2018 at 3:25pm PST