Kawhi Leonard: Tihi superstar bez kojeg bi se Toronto raspao

Noć sa ponedjeljka na utorak donosila nam je realnu mogućnost da nakon prve četiri utakmice sva četiri konferencijska NBA polufinala budu na posve poravnatih 2-2. Uvjeta su bila dva, posve ostvariva: da Houston doma dobije Warriorse, a Boston Buckse.

Boston je izgubio, a NBA povijest tj. 'bolesno' pedantna statistika najuređenijeg sportskog natjecanja na svijetu u tom nam smislu nudi jednu moćnu statističku sugestiju: otkad je NBA lige i NBA playoffa, momčad koja nakon 1-1 pobijedi u trećoj utakmici na kraju ide do konferencijskog finala u 78% slučajeva! Golem, ogroman postotak.

Totalno ovisni o Kawhiju

Warriorsi i Celticsi te donekle Philadelphia imaju po najmanje tri barem papirnate zvijezde. Bucksi su obješeni o ramena Giannisa Antetokounmpoa, Blazersi bez obzira na dobrog McColluma uglavno ovise o Damianu Lillardu, Denver živi na klasi Nikole Jokića, Houston i uz Chrisa Paula daleko ne može ako lopta neće Jamesa Hardena, a Raptorsi su apsolutno i totalno ovisni o čudesno dobrom, tihom super-staru Kawhiju Leonardu.

Sve su ambicije Toronto Raptorsa vezane uz to da Leonard ostane zdrav i da ga ne uhvati preveliki umor. Zato su mu i jako oprezno dozirali minute prije playoffa.

Foto: Dan Hamilton

U prve četiri utakmice 1/2-finala Istoka sa Sixersima, Toronto sa Kawhijem na parketu (117 minuta) ima 19 poena prednosti i 48% šuta, a u onih 27 minuta koliko su čovjeka pustili da malo uhvati zraka Raptorsi imaju: 33 poena minusa i 24% šuta. Kad Leonard nije u igri... Igra Toronta se raspada!

Trener Nick Nurse zasad gotovo uopće ne koristi Jeremyja Lina, a nezaliječen igra Pascal Siakam. Marc Gasol je sa 34 na leđima daleko od svojih najboljih godina koje su ostale u Memphisu, Kyle Lowry teško demantira svoju playoff-limitiranost (da baš ne napišemo kako nije igrač za velike utakmice), a Serge Ibaka je u sve četiri utakmice s Philadelphijom ostao ispod svoje razine.

Playoff na televiziji...

Da Embiida opet ne muči ozljeda, serija Sixers vs Raptors sada bi stajala na minimalno 3-1 za Philadelphiju. I ne priključe li mu se bar dvojica suigrača Kawhi će možda, teškom mukom, nekako odvući Toronto do finala Istoka na Celticse ili Buckse, ali ako do tamo i dođu dalje od toga neće ići.

Foto: Tom Szczerbowski

Leonard je prošlog ljeta u onoj razmjeni za DeMara DeRozana otišao iz Spursa u Raptorse. Istekom ove sezone ističe mu i ugovorna obveza s Torontom. A riječ o košarkašu koji bi u ama baš svakoj momčadi ili bio najbolji igrač ili predstavljao silno pojačanje.

Lowry, Siakam, Ibaka i ostali Raptorsi ne igraju "samo" za finale Istoka. Igraju i da bi pokazali ima li Kawhi razloga ostati u Kanadi. Zasad to rade jako loše. Toliko loše da bi bez njega već bili na godišnjem i playoff gledali na televiziji.