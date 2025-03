Kazališna atmosfera pa - kaos: Pola tribine zviždi Perišiću, pola skandira, ultrasi napali Kustića

Pogled na Poljud za vrijeme utakmice UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Od morbidne poruke predsjedniku HNS-a pa do poziva na navijanje između tribina. Od fućkanja Perišiću do podrške Modriću pa preko grobne tišine do erupcije poput one u kazalištu. Kaotična večer na Poljudu