'Rekao je da nije ponio zaštitu, svejedno je nastavio sa činom'

Saga Neymar nastavlja se i dalje. Brazilac proživljava možda i najteže razdoblje u životu u vidu teške ozljede i optužbe za silovanje. Nakon što je objavljena snimka u kojoj je došlo do fizičkog obračuna između Neymara i brazilske starlete Najile Trindade Mendes de Souze, manekenka je odlučila otkriti cijelu istinu na brazilskoj televiziji SBT.

Exclusivo! Modelo que acusa Neymar de estupro fala com Roberto Cabrini. Hoje, às 19h45, no #SBTBrasil pic.twitter.com/ZDqoFJlOIe — SBT Jornalismo (@sbtjornalismo) June 5, 2019

- Kada sam ga pitala je li ponio zaštitu, rekao mi je da nije. Zato sam mu rekla da se ništa neće dogoditi, ali on nije slušao, okrenuo se i nastavio s činom. Rekla sam: 'Stani, stani, ne! Stani'. Ali on nije puno govorio, samo je nastavio - počela je Najila razgovor pa nastavila:

- Samo želim pravdu. Pod traumama sam. Želim da plati za ono što je napravio. Bio je agresivan, potpuno drugačiji od dečka kojeg sam upoznala kroz dopisivanje - rekla je.

Na pitanje je li ju Neymar stvarno pretukao, odgovorila je da je to bila kombinacija nasilja i silovanja. Na videu je navodno Brazilac sa spomenutim modelom u hotelskoj sobi. Svirao je u pozadini hit 'Every breath you take', a par je prijateljski razgovarao. Ipak, nešto se zahuktalo pa je došlo do verbalnog, a potom i do fizičkog sukoba. Najila je ošamarila Neymara, a on je vikao da ga ne udara i pokušavao ju je odgurnuti nogama.

The girl that accused Neymar of raping her is a psychopath pic.twitter.com/wdwN1Ov3L6 — mx (@LeooMessi10i) June 6, 2019

Letjeli su i predmeti, a Najila je urlala na brazilsku zvijezdu i vikala: 'Udarit ću te. Znaš zašto? Jučer si me udario i ostavio ovdje samu'. Izrezan je kraj scene, ali ovaj video, ako se pokaže autentičnim, mogao bi biti važan dokazni materijal u suđenju koje je neizbježno.

Njezin istup u medijima to samo potvrđuje, a Neymar je navodno okupio tim sastavljen od elitnih odvjetnika kako bi dokazao svoju nevinost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon optužbi za silovanje, grozni dani nastavili su se za Neymara. Na prijateljskoj utakmici protiv Katara se ozlijedio i u suzama i uz pomoć štaka izašao iz igre. Brojni Brazlci uhvatili su se u tome trenutku za glavu, a loše prognoze su se ispunile. Neymar je ozlijedio gležanj i tako je definitivno otpao sa Copa Americe gdje je u svojoj domovini trebao prevoditi carioce. Također, novinari su ga uhvatili na aerodromu gdje se uputio za Pariz kako bi ga klupski liječnici pregledlai i kako b krenuo s terapijama.

Foto: UESLEI MARCELINO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Neymar ima velikih problema s ozljedama još od dolaska u PSG. U zadnje dvije godine propustio je 234 dana zbog raznih ozljeda, točnije, 47 utakmica što je gotovo cijela jedna sezona. Dva puta je imao problema s metatarzalnom kosti, a bolan je bio i aduktor

Optužbe za silovanje

Podsjetimo, brazilski portal UOL objavio je dokument sa svjedočenjem anonimne djevojke koja tvrdi da ju je nogometaš silovao.

Prema njenim tvrdnjama, incident se dogodio 15. svibnja ove godine u Parizu. Neymar je djevojku upoznao preko Instagrama. Nakon razgovora nogometaš PSG-a dogovorio je preko prijatelja nadimka Gallo da će joj platiti kartu za let iz Brazila i smještaj da dođe u Francusku i upozna ga.

- Zbog iznude pritisnut sam izložiti svoj život i svoju obitelj. Jako sam uzrujan, ali odsad ću iznijeti i govoriti o svemu što mi se dogodilo s tom djevojkom - poručio je potreseni brazilski nogometaš Neymar (27) na Instagramu.

Navodno je spomenutog 15. svibnja odsjela u hotelu Sofitel Paris Arc Du Triomphe, gdje je oko 20 sati Neymar došao - pijan.

Objavio njene intimne fotografije

- Da, bila je to intimna stvar, ali moram se otvoriti da bih dokazao da se ništa neobično nije dogodilo. Dogodio se odnos između muškarca i žene unutar četiri zida, kao i sa svakim parom. Ni sljedeći dan ništa se nije promijenilo. Nastavili smo razmjenjivati poruke. Tražila me i suvenir za svoje dijete.

Neymar je pokazao i niz poruka koje je razmjenjivao s djevojkom putem WhatsAppa, uključujući i fotografije nje u donjem rublju.

- Morao sam ih objaviti kako bih dokazao da se ništa nije dogodilo - rekao je.

- Jasno je da je to bila zamka - rekao je nogometašev otac Neymar stariji.

Pokrenuta istraga

Ipak, znate kako kažu, gdje ima dima, ima i vatre. Policija u Rio de Janeiru otvorila je istragu protiv zvijezde PSG-a zbog puštanja obnaženih fotografija djevojke u javnost te zbog navodnog silovanja.

Neymaru nisu jedini problem optužbe za silovanje. Zbog objavljivanja intimnih fotografija seksualnog sadržaja bez pristanka druge osobe prijeti mu i do pet godina zatvora.