'Kažu da je bilo regularno, ovo je bilo sve samo ne nogomet'

Dinamo će i drugu godinu u nizu ostati bez dvostruke krune. Zagrepčane je prošle sezone Rijeka zaustavila u pulskom finalu, ovoga puta 'bijeli' su bili bolji (1-0) u četvrtfinalu. Zanimljivo, Nenad Bjelica nije bio previše ljutit na konferenciji za novinare. Desetak minuta prije dolaska na konferenciju, još 'vruće' glave rekao je za HNTV:

- Zaslužena pobjeda Rijeke, napravila je jednu grešku manje nego mi. To je bila utakmica u kojoj je isključivo ekipa koja manje griješi mogla pobijediti u ovim teškim uvjetima, a Rijeka se bolje snašla. Rekli su da su uvjeti regularni, no ovo je bilo sve samo ne nogomet - dok se nakon toga ohladio i smirenije objasnio na konferenciji:

- Riječani su se zasluženo plasirali u polufinale Kupa. Bolje su se adaptirali na uvjete, čestitam im na pobjedi. Čestitam i svojim momcima, dali su sve od sebe i pokušali okrenuti rezultat, a sada nam ostaje samo domaće prvenstvo. - rekao je Nenad Bjelica pa dodao:

- Koliko je bura utjecala na našu igru? Procijenite sami. U ovakvim uvjetima se ne vidi razlika u kvaliteti, najvažnija je što bolja prilagodba. Mi u tome nismo uspjeli. Pojedinačno smo kvalitetnija momčad od Rijeke, ali kada ne možete igrati ono što trenirate, onda je sve teško. Morali smo se bolje adaptirati, u prvom dijelu igrati direktniji nogomet, to nismo napravili, dok je Rijeka to iskoristila.

Nenad Bjelica je nastavio...

- Rijeka je danas napravila grešku manje od nas, zasluženo su pobijedili. Sustav Rijeke? Ma to nema veze, mi smo pobjeđivali Rijeku u različitim sustavima, nije to bilo bitno. Tko zna, da su bili drugačiji uvjeti, možda o tome ne bi ni razgovarali. To je bila taktička odluka njihovog trenera, rezultat mu na koncu daje za pravo, pokazuje kako je dobro odlučio.

Je li možda bilo priče o odgodi utakmice?

- Ne, nije bilo nikakve priče. Postoji nadležni organi koji odlučuju jesu li to regularni uvjeti, mi tu ne možemo i ne želimo tražiti alibi. Rijeka se bolje adaptirala, a mi idemo dalje, okrećemo se prvenstvenim izazovima - završio je Bjelica.