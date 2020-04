Kek je bio želja HNS-a, a Dalić je dobio ime po Zlatku Škoriću

Hrvatska je remizirala s Finskom (1-1), Ante Čačić postao je bivši i 'vatrenima' je bio potreban pozitivan šok...

POGLEDAJTE VIDEO S DOČEKA REPREZENTACIJE

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Napravili smo sastanak koji je trajao do dva u noći jer smo drugi dan putovali za Kijev. Prvi prijedlog za izbornika bio je gospodin Kek koji je bio trener Rijeke i imao je vrhunske rezultate. Ja sam se javio i predložio gospodina Dalića. Drugo jutro sastali smo se opet i bilo nas je 9 na 17 i morali smo donijeti jednoglasnu odluku zbog kvoruma. Nakon rasprave, jednoglasno smo donijeli odluku da nas u Kijevu vodi Dalić - rekao je u HRT-ovom dokumentarnom serijalu Robert Markulin, dopredsjednik HNS-a.

Tako je započelo prisjećanja na ono što je prethodilo Svjetskom prvenstvu u Rusiji gdje su 'vatreni' otišli do srebrne medalje. Tad je klupu preuzeo Zlatko Dalić, za mnoge još nepoznanica, ali i glavni lik prve epizode serijala 'Junaci našeg doba' koji se prikazuje na prvom programu Hrvatske televizije.

Došao je kao nepoznat, a sad ga prepoznaju svi

- Markulin me nazvao i pitao bi li htio biti izbornik, može li me predložiti. Rekao sam mu da može odmah, ali mislim da nemam nikakve šanse. Nakon poziva sjedam u auto i dolazim u Zagreb. Dolazim u nešto novo, to su velike zvijezde, moram uspostaviti kontakt i napraviti kombinaciju - rekao je Dalić.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Nakon SP-a o Zlatku Daliću svi znaju mnogo više. Od trenerskog anonimusa koji je karijeru započeo u varaždinskom Varteksu do izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. A sve je počelo u rodnom mu Livnu, gdje je napravio prve nogometne korake, a i ime je dobio po - nogometašu.

- Doma smo bili podijeljeni na dva navijačka tabora, moj otac je navijao za Hajduk i išao biciklom na utakmice u Split. Brat je bio dinamovac te predlagao i izabrao moje ime po Zlatku Škoriću jer je navijao za Dinamo. Bilo je pitanje Slaven Zambata ili Zlatko Škorić i odluka je bila Zlatko. Ne sramim se svojeg porijekla, potekao sam iz Livna i od tamo sam ponio neke vrijednosti. Moja kuća je bila prva do Franjevačkog samostana, bio sam ministrant i bio je to dio mog svakodnevnog života. U tom duhu sam odgojen i tako sam otišao od kuće - objasnio je Dalić i nastavio o svom novom velikom dijelu životne slagalice:

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Nisam bio igrač na nekom vrhunskom nivou, to je činjenica. Bio sam zahvalan klupski igrač koji je imao upornost. Možda to nije bilo dovoljno za neki veći nivo, primjerice da budem nositelj igre. Najbolje igračke godine proveo sam u Varteksu te mi je taj klub i grad Varaždin omogućio da budem ovo što sam danas te sam im vječno zahvalan na tome.

Naranče za potpis ugovora

Hrvatska je pobijedila u Ukrajini (2-0) i izborila playoff, a heroj je bio strijelac oba gola Andrej Kramarić. Prisjetio se Kramarić svojih nogometnih početaka, dolaska u Dinamo, nastupa u Premiershipu itd., a njegov otac Josip otkrio je 'proročanski' san supruge Danice prije potpisa profesionalnog ugovora s zagrebačkim Dinamom.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Žena je tu noć sanjala kako je Zdravko Mamić njoj donio vreću naranča. Bitno da ga nisi pustila unutra ha-ha, rekao sam joj. Drugi dan je Zdravko pozvao Andreja u prvu ekipu i to je bio san koji se obistinio. Donio sam kod potpisivanja ugovora pet kila naranča i kad sam se sreo sa Zdravkom objasnio sam mu ženin san i vratio naranče - rekao je Andrejev otac, Josip Kramarić.

Nakon toga uslijedila je pobjeda u doigravanju protiv Grčke (4-1, 0-0) zatim prijateljski susreti protiv Perua (0-2), Meksika (1-0), Brazila (0-2) i Senegala (2-1). Hrvatska je nakon toga saznala protivnike i otputovala u Rusiju. A što se tamo događalo svi dobro znamo, no 'pogled' iznutra možete imati od utorka do petka od 20 sati.