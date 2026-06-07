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Kek je na korak do Rijeke! Ova objava oduševila je navijače

Piše Luka Tunjić,
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Kek je na korak do Rijeke! Ova objava oduševila je navijače
Foto: HNK Rijeka

Kek je Rijeku odveo do prvog naslova prvaka Hrvatske u sezoni 2016./17., prekinuvši dugogodišnju dominaciju Dinama. Osvojio je i dva Kupa te jedan Superkup i zauvijek ušao u srca navijača

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Samo jedna kapa, fotografirana na praznoj Rujevici, bila je dovoljna da izazove erupciju oduševljenja među navijačima Rijeke. Klub je na svom službenom Instagram profilu objavio zagonetnu fotografiju koja je za vjerne navijače bila jasan znak, Matjaž Kek (64) vraća se kući.

Podsjetimo, Rijeka se nakon završene sezone razišla s Victorom Sanchezom, koji je ostavio pomiješan dojam na Kvarneru. Njegova Rijeka briljirala je u Europi, igravši osminu finala Konferencijske lige protiv Strasbourga, ali je u prvenstvu imala čak 33 boda manje od okrunjenog Dinama.

Zato se na mjesto Španjolca vraća legenda kluba i čovjek koji ima ogromnu podršku na Kvarneru, Kek, koji je poznat po nošenju kape uz teren. Štoviše, ona je nekako postala njegov zaštitni znak. Kek je prvi put vodio Rijeku od 2013. do 2018. godine.

U tom razdoblju, koje se smatra najuspješnijim u klupskoj povijesti, Kek je Rijeku odveo do prvog naslova prvaka Hrvatske u sezoni 2016./17., prekinuvši dugogodišnju dominaciju Dinama. Osvojio je i dva Kupa te jedan Superkup, zauvijek se upisavši u srca navijača kao najuspješniji trener koji je ikad vodio klub.

Detalji na kapi otkrivaju dodatnu simboliku. Uz prepoznatljiv Kekov potpis, na prednjoj strani izvezen je broj "200". To je vjerojatno referenca na njegov jubilej iz travnja 2017. godine, kada je proslavio dvjestotu utakmicu na klupi Rijeke.

Reakcije na društvenim mrežama najbolje pokazuju koliko je ova vijest značila navijačima. "Sretniji sam što dolazi Kek, nego da je došao Messi", napisao je jedan navijač, savršeno saževši osjećaje mnogih. Drugi su bili jednako emotivni: "Još jedna titula i ja na miru...", dok je treći poručio: "Valovima naših nadanja plovimo bez stajanja! Dobro došao kući Kek".

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Foto: TOBIAS STERNER/BILDBYRAN

(*uz korištenje AI-ja)

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