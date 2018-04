Kek je opleo po igračima nakon blamaže: Ovo je bilo sramotno!

Vrlo zanimljivu utakmicu gledali smo u Kranjčevićevoj ulici. Rudeš je u jednoj od najboljih utkmica sezone svladao (4-2) Rijeku, pa konačno pobjegao s dna prvenstvene ljestvice.

Dapače, Rudešani igraju odličan nogomet, ovoga proljeća upisali su sve domaće pobjede, a skalpom nad Rijekom stigli i do trećeg prvenstvenog trijumfa u nizu...

- Čestitam Rudešu na zasluženoj pobjedi koja nema niti najmanju mrlju. Upozoravao sam igrače na brojne stvari, pa i sve što nas čeka u Kranjčevićevoj ulici - rekao je Kek i dodao:

- I nakon svega pojedinci se predstave sramotnim i katastrofalnim ponašanjem. A to je u dresu Rijeke nedopustivo. Rudešu još jednom čestitam na zasluženoj pobjedi, svaka im čast na ovakvoj predstavi - kratak je bio Matjaž Kek.

Aira: Ovaj kvart zaslužuje ostanak u ligi

Jose Manuel Aira očekivano je bio prezadovoljan velikom pobjedi svoje momčadi koja se konačno maknula s dna prvenstvene ljestvice.

Rudeš je sjajan u drugom dijelu sezone, uzlet je počeo kad je momčad od Inakija Alonsa preuzeo Jeličić. Još bolje zagrebački klub izgleda nakon što je Jeličića nedavno zamijenio Španjolac Aira. Bio je to pun pogodak.

- Presretan sam zbog ove pobjede, ovi su igrači to zaslužili. Odlično rade na treninzima, pa neka ih i rezultat malo nagradi. Rijeka je po meni najbolja momčad u ligi, njima stvarno nije jednostavno zabiti četiri gola. Naš glavni cilj i dalje je ostanak u ligi, siguran sam kako to svi skupa zaslužujemo. Od svih ljudi u klubu, do igrača, pa i cijeloga kvarta - rekao je Aira.