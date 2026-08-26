Kek je uvjeren u preokret: 'U nogometu su se događala čuda'

Nogometaši Rijeke u četvrtak u 20:45 igra uzvratnu utakmicu 4. pretkola Konferencijske lige protiv Midtjyllanda. Danska momčad iz prve utakmice ima prednost od 2-0, no trener Rijeke Matjaž Kek vjeruje da njegova ekipa može kreirati preokret.

- Kakvi bismo mi bili sportaši kada ne bismo vjerovali u svoju kvalitetu i mogućnost da napravimo rezultat? U sportu su se događala i veća čuda od toga da Rijeka sutra dođe do pozitivnog rezultata. Treba vjerovati u sebe i svoju igru te uzeti silnu energiju koja će sigurno biti na stadionu i biti na našoj strani - rekao je Matjaž Kek, trener Rijeke.

U glavama njegovih igrača ne smije biti pomisao da love dva gola prednosti.

Rijeka: Konferencija za medije HNK Rijeka uoči uzvratne utakmice protiv Midtjyllanda | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Ne treba se opterećivati. Nemamo zbog čega biti nervozni. Treba uživati u utakmici koja ti dođe kao nagrada, kao privilegij koji si zaslužio. Teško je, znamo da je teško, oni su kvalitetni i favoriti, ali igra se na Rujevici. Želim da se u Rijeci priča o nama i da mi prije svega razmišljamo o svojoj kvaliteti i svojoj igri - istaknuo je Kek i dodao da će ova utakmica pokazati mentalnu zrelost ekipe.

- Nismo još zajedno odigrali puno ovakvih utakmica. Trebat će vjera, energija, želja, motiv, pa i malo inata jer su nas svi već davno otpisali. Ali uz sve to moraš igrati s glavom i s puno pameti. Sigurno ćemo doći u svoje prilike - dodao je Kek.

Njegova momčad najviše problema imala je kad je Midtjylland imao prilike iz prekida.

- Uvijek postoji nervoza kada ti pedeset puta lopta uleti u šesnaesterac. Možeš biti perfektan, pa se lopta odbije, netko zakasni ili napravi korak u krivu stranu. Moramo to svesti na minimum. A kada se nama otvori, a otvaralo se i u Danskoj, moramo biti konkretniji, angažiraniji i agresivniji. Oni svoje utakmice, doma ili u gostima, igraju dosta slično - zaključio je riječki strateg.