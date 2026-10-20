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RIJEKA DOBILA KARLOVAC

Kek nakon Kupa: Autoritativno i uvjerljivo! Ispunili smo naš cilj

Piše 24sata,
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Kek nakon Kupa: Autoritativno i uvjerljivo! Ispunili smo naš cilj
Karlovac i Rijeka sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Soban /PIXSELL
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KARLOVAC - RIJEKA 1-4 Bijeli su svladali Karlovac i prošli dalje, a Matjaž Kek nakon utakmice istaknuo je dobru igru, teren i gostoprimstvo domaćina.

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Rijeka se plasirala u četvrtfinale  Hrvatskog nogometnog kupa nakon pobjede protiv Karlovca 4-1. Riječani su u Karlovcu odigrali dobru utakmicu i rutinski izborili prolaz u sljedeću fazu. Trener Matjaž Kek rekao je da je momčad ostvarila cilj te da joj je susret donio ono što je očekivala.

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- Odigrali smo autoritativno, zasluženo i uvjerljivo. Utakmica nam je dobro došla, teren je bio dobar, a atmosfera poticajna i korektna. Hvala domaćinu na gostoprimstvu. Ispunili smo cilj, a utakmica nam je donijela ono što smo željeli i očekivali - rekao je Matjaž Kek.

Kek je pobjedu ocijenio dovoljno uvjerljivom, ali je izdvojio pogodak koji je Rijeka primila i rekao da je nepotreban. Upozorio je i da kup-utakmice mogu krenuti u neželjenom smjeru ako momčad ne pristupi susretu na pravi način. Rijeka je unatoč tome sačuvala kontrolu i ostvarila prolaz.

- Bilo je dovoljno uvjerljivo, primili smo nepotreban gol, ali nije bilo lako igrati. Bila je to dobra utakmica. Kup zna krenuti u krivom smjeru ako nemaš pravi odnos. Karlovcu želim sve dobro jer je to klub s ambicijama, a takvih klubova ponekad nedostaje u našem nogometu - rekao je Matjaž Kek.

Trener Rijeke zahvalio je domaćinu na gostoprimstvu i pohvalio uvjete za igru te atmosferu na utakmici. Karlovcu je poželio uspjeh, istaknuvši njegove ambicije, dok je Rijeka pobjedom nastavila natjecanje u Kupu i izborila mjesto među osam četvrtfinalista.

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