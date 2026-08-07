Kek: Nedostajalo je energije i gladi, znam da možemo bolje. Fruk? Dobio je udarac u zglob

Rijeka je na Rujevici pobijedila finski Ilves 1-0 u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Jedini gol zabio je Niko Janković u 16. minuti te nakon toga momčad Matjaža Keka nije uspjela probiti čvrsti finski blok. Odlično je branio i bivši dinamovac na golu Ilvesa, Faris Krkalić. Ovako je trener Kek vidio utakmicu.

- Ovo je još jedna utakmica u nizu u kojoj smo prema prilikama trebali sigurno pobijediti, a umjesto toga ostavljamo upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno, te prilike koje ne iskoristimo čine nas nesigurnima. Sada imamo sedam dana za pripremu koja će biti u drugačijim uvjetima. Igramo na umjetnoj travi, a Ilves je pokazao da može biti opasan - započeo je Kek.

Toni Fruk izašao je na poluvremenu, Thiago Dantas je također zamijenjen. Kek je objasnio situaciju.

- Morali smo zarotirati Fruka i Dantasa. To su ozljede s kojima ćemo vidjeti što će biti. Mislim da kod Fruka ništa nije puklo, vidjet ćemo, riječ je o zglobu, dobio je udarac, morao je izaći. Dantas je dobio udarac u bedreni mišić i također nije mogao nastaviti - rekao je Kek pa nastavio:

- Morat ćemo se što prije adaptirati na umjetnu travu. Moraš se prilagoditi, a onaj tko se bolje prilagodi, bit će uspješniji. Mi možemo i moramo odigrati na višoj razini.

Realizacija nije bila dobra.

- Nedostajali su nam energija i realizacija. S kvalitetom koju imamo moramo biti bolji u završnici. Nedostajalo mi je energije i gladi, te želje da zabijemo i uguramo loptu u gol. Kroz treninge vidim da možemo puno bolje. Upisali smo četiri pobjede na otvaranju sezone. Možda je prisutno određeno nezadovoljstvo, ali ono proizlazi iz činjenice da znam kako ova momčad može pružiti više - zaključio je Kek.