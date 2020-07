Jo\u0161 je ujutro izgledalo kako je samo pitanje vremena kad \u0107e maksimirskim travnjakom sa \u0161iltericom Dinama na glavi pro\u0161etati slovenski stru\u010dnjak, ali do\u0161lo je do velikog zaokreta u ovoj pri\u010di. Ve\u0107 se i znalo koliku \u0107e pla\u0107u imati, samo se trebalo dogovoriti trajanje ugovora i staviti paraf na papir. Ali, slovenski je stru\u010dnjak u posljednji trenutak 'odlo\u017eio kemijsku' i odlu\u010dio nastaviti po starom.

'Modri' su sve stavili u dovo\u0111enje Keka, a njegov su dolazak i\u0161\u010dekivali navija\u010di, dok su mu u domovini zamjerali napu\u0161tanje klupe reprezentacije. Ipak je to velika \u010dast, a on je me\u0111u najboljim slovenskim stru\u010dnjacima u reprezentaciji koja na neki iskorak \u010deka ve\u0107 dulje vrijeme. Bio je to pritisak javnosti, medija i tko zna jo\u0161 kojih razloga da do\u0111e do ovog neo\u010dekivanog zaokreta u cijeloj pri\u010di. Ugovor mu u Sloveniji traje do 2022., a mo\u017eda \u017eeli odraditi i Svjetsko prvenstvo na klupi reprezentacije.

Dinamo je vjerovao kako Kek mo\u017ee poslo\u017eiti mom\u010dad u kratkom vremenu prije europskih kvalifikacija, plana B prakti\u010dki nije bilo. Kek je isticao da je vo\u0111enje reprezentacije ponos i \u010dast te da u\u017eiva u svakom trenutku, a mo\u017eda je i to presudilo.\u00a0Izgledalo je kao da je sve gotovo, ali eto, nije. Pretkolo Lige prvaka je svakim danom sve bli\u017ee. Ho\u0107e li biti vremena za pronalazak novog lica ili pak \u0107e Zoran Mami\u0107 ostati na klupi i dulje od planiranog, vidjet \u0107emo. 'Vru\u0107a' Dinamova stolica o\u010dito \u0107e jo\u0161 malo morati pri\u010dekati na novo lice...