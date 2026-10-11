Kek: Ovo je bilo katastrofalno i sramotno, Slaven nas je razbio. Čabraja: Otvorilo nam se danas

Slaven Belupo je u Koprivnici pobijedio 4-1 Rijeku u sklopu 9. kola HNL-a. Gosti su poveli preko Dantasa u sedmoj minuti susreta, a izjednačio je u 35. Mersinaj. Domaćin je poveo u 52. preko Banovca, a treći i četvrti gol dao je Nestorovski za konačni rezultat. Prvi je pred kamere nakon utakmice stao trener Rijeke Matjaž Kek.

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Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Rudeš - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Komentar na utakmicu?

Nadigrali su nas, ponizili i ovo što smo mi odigrali nakon 1-0 jednostavno nije dostojno dresa Rijeke. Čestitam Slavenu jer su nas razbili.

Ima li čega pozitivnog nakon prvih pola sata igre jer je dojam da ste tu mogli povećati vodstvo?

- Sve što se u nogometu događa je unutar 90 minuta. Ne možemo secirati utakmicu na 15 ili pet minuta, nego se igra 90 minuta. Ono što smo mi odigrali poslije 1-0 je stvarno katastrofa i sramota. To je naš grijeh, moj grijeh i moja odgovornost.

Zašto je Fruk krenuo s klupe, je li riječ o ozljedi ili nečem drugom?

- Nije bitno tko je igrao jer si mi ne smijemo dozvoliti ovakav ishod, tko god igrao. Ima problema s ozljedama već neko vrijeme i nije dobro, probali smo okrenuti s njime i čak je i Pavić došao ozlijeđen iz reprezentacije. Nije to danas bio problem igrača, već odnos prema utakmici, bez duela smo igrali i nadrtrčali su nas te taktički razbili, bili smo neodgovorni. Morat ćemo sjest jer ovo kako mi izgledamo u gostima je neodgovorno.

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kako ćete se pripremiti za iduću utakmicu, koja je također gostujuća?

- Nije svejedno izgubiš li 4-1 ili 2-1, ali što smo si mi dozvolili danas u taktičkom smislu... Odigrali smo potpuno drugačiju utakmicu protiv Hajduka, ali i tamo smo 20 minuta bili u velikim problemima. Ako nam to nije bilo upozorenje... Reprezentativci koji su se vratili imaju problema, zajedno s ostalim ozlijeđenim igračima, ali nismo danas ništa više zaslužili.

Nakon toga je izjave dao trener Silvijo Čabraja.

Koja je bila tajna večerašnje pobjede?

- To se i ja pitam, ha-ha. Šalim se... Čitavu utakmicu smo imali izuzetno dobru energiju, dobro smo stajali na terenu i radili sve što smo se dogovorili. Otvorilo nam se danas, a recimo protiv Hajduka i Rudeša nisu. Sve nam je išlo danas. Imali smo i u prvom dijelu šansu od Banovca koju nismo riješili, ali doslovno sve u drugom dijelu je završilo u Rijekinom golu.

Kako komentirate nastup Banovca, koji je nedavno diplomirao i proživljava možda najbolje dane karijere?

- I meni je lakše raditi s njime sad kad sam dobio profesora nogometa u ekipi. Banovec je izuzetan i krasan dečko, dobar nogometaš u dobrim godinama i mislim da ovo nije završetak. Bude još puno napredovao i bit će bolji.

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nestorovski je danas bio vrlo raspoložen?

- Da, ne bi mu čovjek dao te godine (op. a. 36 godina) s obzirom na to što daje na terenu, koliko se trudi i trenira. Samo mu se vraća ono što radi svaki dan.

Kovačić je ušao s klupe, je li riječ o ozljedi Božića koji je izašao umjesto njega ili taktička zamjena?

- Božić se ozlijedio i zato je Kovačić ušao unutra te odigrao izvanrednu utakmicu.

Golman Čović je također briljirao danas.

- Golmanima karijere kasnije završavaju, izuzetno kvalitetno trenira i dobro radi. Ako na taj način funkcionira golmanima se ne trebaju gledati godine, već kvalitetu koju pruža u datom trenutku.

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Počinje drugi krug prvenstva u idućem kolu, ova pobjeda vam znači puno za samopouzdanje.

- Naravno, čeka nas sad Dinamo, pa Varaždin i svaka utakmica će biti teška. Za nijednu ne možemo reći da ćemo je dobiti ili izgubiti. Danas smo zasluženo slavili, a dalje ćemo nastaviti kvalitetno raditi, biti klapa i nadam se da ćemo ovako nastaviti.