Kek u sve većim problemima... Rijeka na pet gostovanja ove sezone zabila samo dva gola!?
GORICA - RIJEKA 0-0 Kekove trupe nisu zabile gol u Varaždinu, u Danskoj nisu bile ni blizu suprničkim vratima, a sad nisu poentirale niti u Velikoj Gorici. I to su ozbiljni problemi...
Rijeci ne ide, pa ne ide. Gorica je u posljednjem dvoboju 5. kola zaustavila Rijeku na svom terenu, sačuvala "nulu" (0-0) protiv izrazitog favorita i tako stigla do prvih bodova u novoj sezoni. Rijeka jednostavno ne djeluje uvjerljivo, u njihovoj igri nema "ni mirisa ni okusa", daleko je to od izdanja na kakva smo navikli od našeg europskog predstavnika.