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Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Kek u sve većim problemima... Rijeka na pet gostovanja ove sezone zabila samo dva gola!?

Piše Hrvoje Tironi,

GORICA - RIJEKA 0-0 Kekove trupe nisu zabile gol u Varaždinu, u Danskoj nisu bile ni blizu suprničkim vratima, a sad nisu poentirale niti u Velikoj Gorici. I to su ozbiljni problemi...

Rijeci ne ide, pa ne ide. Gorica je u posljednjem dvoboju 5. kola zaustavila Rijeku na svom terenu, sačuvala "nulu" (0-0) protiv izrazitog favorita i tako stigla do prvih bodova u novoj sezoni. Rijeka jednostavno ne djeluje uvjerljivo, u njihovoj igri nema "ni mirisa ni okusa", daleko je to od izdanja na kakva smo navikli od našeg europskog predstavnika.

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