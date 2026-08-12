Kek uoči Ilvesa: Finci se busaju u prsa, jedna nam stvar mora biti opomena. Popravka nema

Nakon izbacivanja Derry Cityja iz Sjeverne Irske, Rijeka ponovno odlazi na gostovanje na sjever Europe nakon domaće pobjede 1-0. Ovaj put čeka je finski Ilves (četvrtak, 18 sati, RTL). Popravka nema, pobjednik ide u play-off za Konferencijsku ligu gdje vjerojatno čeka danski Midtjylland Martina Erlića, poraženi završava sezonu.

- Prednost je prednost. Trebala je biti veća, pokazala je to utakmica u četvrtak. Ali je pokazala i da Ilves može biti jako, jako nezgodan ako mi ne budemo pravi i taktički disciplinirani, ako ne budemo igrali svojim načinom - rekao je trener Rijeke Matjaž Kek.

Bijele očekuje i umjetna trava, a već su je i skautirali.

- Drugačija je podloga. Ako oni igraju i treniraju svaki put na njoj, onda im je puno, puno lakše. Ali je specifična. Bili smo u nedjelju gore, pogledali utakmicu i uvjete koji nas čekaju. Jednostavno se treba prilagoditi jednim treningom. Nećemo puno filozofirati što se toga tiče jer je tu sasvim drugačija umjetna trava nego gore. Opet se igra 11 na 11. Dovoljan je jedan trening za prilagodbu.

Kakvi će Finci biti u uzvratu?

- Dosta su se busali u prsa kako su drugačiji doma, kako su nešto sasvim drugo. Vjerujem da su, uz navijače, momčad koja više gleda prema naprijed. Već su u dva pretkola uspjeli anulirati prednost i to nam mora biti dovoljna opomena, ali prije svega moramo razmišljati o sebi i želim da razmišljamo o sebi. Želim da budemo bolji nego što smo bili u četvrtak. Neke su stvari bile OK, ali bilo je puno stvari koje moramo odigrati bolje.

Kako prenijeti silno iskustvo u Europi na igrače?

- Rijeka je odigrala toliko odličnu europsku sezonu, tu je još hrpa igrača koji su iznijeli Europu. Treba razmišljati o našoj igri i kvaliteti. S druge strane, moramo znati da je Europa bez popravka, utakmica sutra odlučuje tko će ići dalje. Nemamo što kalkulirati, moramo pokazati pravo lice, pravi odnos i kvalitetu. Moramo razmišljati o kvaliteti svoje igre, kako zabiti gore gol, a ne samo o golu prednosti.

Rijeka nije prošli vikend igrala prvenstveni derbi protiv Dinama.

- Imali smo dva dana više za regeneraciju. Neki igrači imaju probleme pa ćemo to riješiti tek sutra, na zadnjem treningu. Tiago (Dantas) će sigurno igrati, svi drugi koji su bili pod upitnikom i ostaju. Realizacija je i stvar koncentracije. Neću reći da nemamo dovoljno kvalitete da realiziramo te šanse. Stvaramo puno, puno prilika, moji analitičari su izračunali da smo u dvije utakmice 55 puta pucali prema golu. Već je tu postavljeno što moramo raditi. Trudimo se, igrači se stvarno trude na treningu i daju sve od sebe. Siguran sam da će to doći na naplatu - zaključio je Kek.