Ako me već pitate, onda ne mogu reći nešto drugo nego ono što sam kazao nakon utakmice i završetka kvalifikacija. Doista nije potrebno ponavljati iz dana u dan. Zna se kada mi istječe ugovor, a onda će biti potpisan novi. I što se mene tiče, priča će se nastaviti. Ako će netko drugi nešto promijeniti, na to ja ne mogu utjecati, to morate njega pitati. Trenutno je činjenica da moj ugovor s Nogometnim savezom Slovenije još nije istekao, istječe na kraju mjeseca, riječi su Matjaža Keka nakon što su ga slovenski novinari Ekipe 24 ponovno upitali kakva je situacija s njegovim dolaskom u zagrebački Dinamo.

Nakon što bivši trener Rijeke nije odveo Sloveniju na Svjetsko prvenstvo, a Damir Krznar je i dalje po mnogima nesiguran na klupi 'modrih', već se neko vrijeme povlači pitanje hoće li slovenski strateg sjesti na klupu Dinama. Kek je još jednom progovorio o tome.

- Sve ostalo je isto kao i kad sam o tome javno govorio. Nije bilo promjene, ništa se novo nije dogodilo. Moje razmišljanje nije ništa drugačije nego što je bilo tada. Ponavljam, međutim, da ne namjeravam iz dana u dan objašnjavati što, zašto, kako... Netko će napisati ovo, drugi će napisati ono, u Hrvatskoj će netko dodati nešto svoje. Kako je netko 'plasirao' da Slovenija više nema izbornika, jer mi je ugovor već istekao? To nije istina. A ako nekome nije pošteno barem provjeriti činjenice, što ću i kome onda objašnjavati.

Mnogo je komentara, a i nije tajna da Dinamo već neko vrijeme želi dovesti Keka na klupu. Prošle godine je slovenski trener bio 'gotova stvar', no došlo je do preokreta u posljednji trenutak pa je klupu preuzeo Zoran Mamić. Hoće li Kek ostati samo želja, to ćemo još vidjeti, ali prema njegovim riječima neće biti na klupi 'modrih' barem još neko vrijeme.

- Nisam toliko lud da ne znam što je uspjeh, a što neuspjeh. Objektivnost je, međutim, sasvim druga stvar. Kao i ciljevi. Od prvog dana govorim i naglašavam da naši ciljevi moraju biti najviši! Ako nisu, vi ste 'gubitnik'. U potpunosti se slažem s tim. Pritom mi je, naravno, jasno da svatko može naglas reći što bi napravio, kako bi reagirao, kako bi to napravio, kako bi to napravio. Živimo u demokraciji, svatko ima pravo na svoje mišljenje - zaključio je.