ČEKA SE LIJEČNIČKI

Kekovo prvo pojačanje? Puljić na korak do povratka u Rijeku

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Jakov Puljić prošlu sezonu u Vukovaru je završio sa 17 golova, što je drugi najbolji učinak u HNL-u. Bolji od njega bio je samo Dion Drena Beljo

Jakov Puljić (32) mogao bi postati prvo ljetno pojačanje Rijeke u novoj eri Matjaža Keka. Prema informacijama portala Nepresušan koji detaljno prati zbivanja na Rujevici, napadača od povratka u Rijeku dijeli još samo liječnički pregled, a ako posao bude zaključen, Puljić će nakon šest godina ponovno odjenuti bijeli "fiumana".

Riječani ga dobro pamte iz prvog mandata. U Rijeku je stigao iz zaprešićkog Intera, a u početku je uglavnom čekao priliku iza Marija Gavranovića, a kasnije i Antonija Čolaka. Najbolju sezonu odigrao je 2018. pod vodstvom Igora Bišćana, kada je u 34 utakmice zabio 17 golova i dodao 10 asistencija. Bio je to učinak koji ga je odveo u poljsku Jagielloniju, koja je za njega platila oko 500 tisuća eura.

Nakon Poljske uslijedila je Mađarska, gdje je u Puskás Akademiji proveo četiri sezone i stekao stabilnost prije povratka u hrvatski nogomet. Prošlog ljeta potpisao je za Vukovar i odmah pokazao da još ima što ponuditi u HNL-u. U 32 nastupa zabio je 17 golova, čime je izjednačio svoj najbolji riječki učinak. Tako je sezonu završio kao drugi najbolji strijelac HNL-a iza Belje koji je postigao dvostruko više golova.

Puljić za Rijeku ukupno ima 77 nastupa, 29 golova i 11 asistencija.

