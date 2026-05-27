Rijeka je dala otkaz treneru!

Španjolski stručnjak Victor Sanchez (50) više nije trener Rijeke, priopćio je to klub s Kvarnera u srijedu popodne nakon razočaravajuće sezone u hrvatskom nogometu. Riječani još uvijek nisu objavili tko će naslijediti Sancheza na klupi, ali naširoko se spominje kako bi to mogla biti legenda kluba, Matjaž Kek.

Sanchez je u svojem mandatu podijelio mnoge. S njime je Rijeka imala najuspješniju europsku sezonu u povijesti, igrajući osminu finala Konferencijske lige, gdje je nakon napetog dvomeča izgubila od francuskog Strasbourga.

Međutim, pod njegovom je palicom momčad posrnula u prvenstvu. Nakon što je Radomir Đalović odveo momčad do titule, Sanchez je s njom završio tek na četvrtom mjestu HNL-a, iza Varaždina i čak 33 boda iza prvaka Dinama.

Osim toga, Sanchez je bio meta javnih kritika predsjednika Damira Miškovića, koji je smatrao kako su njegove "nepotrebne rotacije" igrača koštale Rijeku bodova. U 30 ligaških utakmica ostvario je 13 pobjeda uz devet remija i poraza.

Rijeka i Vukovar sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Iako Rijeka još nije potvrdila nasljednika, ranije se spominjao povratak Matjaža Keka na klupu. On je odveo "bijele" do titule 2017. godine, a u izjavama nije skrivao da razmišlja o povratku.

- Rijeka je uz Maribor klub koji iznimno poštujem i koji mi je mnogo dao. Pokušao sam mu to vratiti na svoj način. O ponudi Rijeke ne bih razmišljao kao o ponudi bilo kojeg drugog kluba. Ovdje novac nije pitanje. To je posljednja stvar. Ako se u sportu nečega bojiš ili kalkuliraš, to nije pravi način. Povratci mogu donijeti zadovoljstvo ili razočaranje. Iz tog kuta sigurno ne gledam na stvari - ranije je izjavio Kek.