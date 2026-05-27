Riječani još uvijek nisu objavili tko će naslijediti Sancheza na klupi, ali naširoko se spominje kako bi to mogla biti legenda kluba, Matjaž Kez
Rijeka je dala otkaz treneru!
Španjolski stručnjak Victor Sanchez (50) više nije trener Rijeke, priopćio je to klub s Kvarnera u srijedu popodne nakon razočaravajuće sezone u hrvatskom nogometu. Riječani još uvijek nisu objavili tko će naslijediti Sancheza na klupi, ali naširoko se spominje kako bi to mogla biti legenda kluba, Matjaž Kek.
Sanchez je u svojem mandatu podijelio mnoge. S njime je Rijeka imala najuspješniju europsku sezonu u povijesti, igrajući osminu finala Konferencijske lige, gdje je nakon napetog dvomeča izgubila od francuskog Strasbourga.
Međutim, pod njegovom je palicom momčad posrnula u prvenstvu. Nakon što je Radomir Đalović odveo momčad do titule, Sanchez je s njom završio tek na četvrtom mjestu HNL-a, iza Varaždina i čak 33 boda iza prvaka Dinama.
Osim toga, Sanchez je bio meta javnih kritika predsjednika Damira Miškovića, koji je smatrao kako su njegove "nepotrebne rotacije" igrača koštale Rijeku bodova. U 30 ligaških utakmica ostvario je 13 pobjeda uz devet remija i poraza.
Iako Rijeka još nije potvrdila nasljednika, ranije se spominjao povratak Matjaža Keka na klupu. On je odveo "bijele" do titule 2017. godine, a u izjavama nije skrivao da razmišlja o povratku.
- Rijeka je uz Maribor klub koji iznimno poštujem i koji mi je mnogo dao. Pokušao sam mu to vratiti na svoj način. O ponudi Rijeke ne bih razmišljao kao o ponudi bilo kojeg drugog kluba. Ovdje novac nije pitanje. To je posljednja stvar. Ako se u sportu nečega bojiš ili kalkuliraš, to nije pravi način. Povratci mogu donijeti zadovoljstvo ili razočaranje. Iz tog kuta sigurno ne gledam na stvari - ranije je izjavio Kek.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+