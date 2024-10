Kelava za 24sata: Teško je bilo gledati kako se muči stijena od čovjeka. Stalo mu je do Dinama

Uh, bilo je emotivno, baš jako emotivno. Čini mi se kako sam baš iznenadio Georga Kocha dolaskom u Marienfeld, mislim kako se nije nadao da netko iz Dinama dođe na njegovu oproštajnu utakmicu, priča nam Ivan Kelava (36).

Pokretanje videa... 03:49 Plava noć u Mostaru | Video: Denis Kapetanović/PIXSELL

Bivši suigrač nekadašnjeg vratara Dinama i prijatelj Georga Kocha nije puno dvojio, Kelava je uime Dinama potegnuo iz Zagreba kako bi prisustvovao oproštajnoj utakmici njemačkog vratara. Kelava je iz Zagreba poletio prema Frankfurtu, pa jednim vlakom došao do Kölna, a drugim produžio za Marienfeld.

- Čim smo se vidjeli, Koch me prvo počastio jednom našom sočnom psovkom, ha, ha. To je jednostavno on, uvijek je bio takav. I kad god bismo se vidjeli, uvijek bi prvo nešto opsovao na hrvatskom jeziku - kaže nam Kelava pa dodaje:

- Iskreno, nismo se previše viđali proteklih godina niti ostali u stalnom kontaktu, nekako su nam karijere i životi otišli drugačijim putem. On je brzo nakon Dinama završio karijeru, ja sam bio na raznim destinacijama po Europi i u Australiji. Ali nekad bismo se čuli, tako da mi je velika čast što sam imao priliku uime Dinama biti na ovoj utakmici.

Foto: Marc John

Je li u Marienfeldu bilo još Hrvata?

- Na tu utakmicu stiglo je mnogo Dinamovih navijača koji žive u Njemačkoj, mnogi su i mene tražili fotke, to me sve malo iznenadilo. Marienfeld je malo selo, gdje je Koch napravio prve nogometne korake, a on od toga nije želio raditi masovan događaj, nego da to bude nekako njegov intiman oproštaj od svega. Bilo je mnogo ljudi, puno tih legendi Fortune Düsseldorf koje ja ipak nisam prepoznao.

Kako vam djeluje Koch s obzirom na neizlječivi rak gušterače, ali i činjenicu kako mu je ostalo tek nekoliko mjeseci života?

- Djeluje OK, ali se vidi da mu je teško. Znate, kad vidite takvu stijenu od čovjeka kako se muči i nije mu lagano, nekako i vas to pogodi. Nije mu lako. Koch je imao veliki utjecaj na moju karijeru, čak sam i mnoge životne stvari naučio od njega. Svjestan je svega što se događa, ali i realan oko bolesti. I zbog toga sam dobio dojam kako je taj njegov oproštaj bilo slavljenje života i svega što je napravio u životu. A što se mene tiče, dok god postoji nada, molit ću se Bogu i nadati da će se on ipak oporaviti i ozdraviti.

Foto: Marc John

Vi ste mu uime Dinama i donijeli neke poklone? Što sve i kako je reagirao?

- Dinamov dres s porukom 'Koch mit uns' (Koch je s nama) te šal i kapu. I trebali ste ga samo vidjeti. On je do tada imao neku drugu šiltericu na glavi, ali odmah ju je skinuo, stavio Dinamovu i ponosno je nosio cijeli dan. Kao i Dinamov šal oko vrata. Tako je s Dinamovom kapom i šalom izveo i početan udarac na toj utakmici. Možda i nije tako dugo bio u Dinamu, ali se vidjelo kako mu je stalo do Dinama, kako zagrebački klub ima posebno mjesto u njegovu srcu.

O čemu ste sve pričali?

- Prošli smo sve moguće teme, pričali o Dinamu i njegovoj bolesti, svemu što smo stigli. Ali puno je ljudi tamo bilo zbog njega, svatko je htio imati svoj trenutak za pamćenje s Georgom, pa sam se ipak malo povukao sa strane. A po čemu ga pamtim? Po odnosu prema radu, velikom profesionalizmu, pa i nekim stvarima koje ipak nisu za medije, ha, ha - rekao je Kelava pa za kraj dodao:

- Stvarno sam puno naučio od njega. On je u sebi imao tu očinsku figuru, sjećam se kako je od nas golmana, ali i cijele momčadi, u svakom trenutku iziskivao maksimum, nitko se pored njega nije štedio. Koch je imao liderske osobine koje će zauvijek ostati dio njega. I on je ostavio neizbrisivi trag u srcima svih nas kojima je draga plava boja.