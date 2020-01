Kepčija nije nasjeo na pitanje o Gavranoviću, položio je ispit...

Igor Tudor odradio je prvi sastanak s momčadi uoči početka priprema a u isto je vrijeme pred mikrofone stao sportski direktor Ivan Kepčija, kako bi obavijestio javnost o novitetima pred nastavak sezone.

- Uobičajene aktivnosti su u tijeku, testiranja, pregledi, pripreme... Nova trenerska postava radit će s igračima, uz Tudora tu su Hari Vukas, Jurica Vučko, Hrvoje Sunara, ostao je uz momčad kondicijski trener Toni Modrić. Sličan je i igrački kadar kao i prošle polusezone, koji ćemo nadopuniti s par mladih igrača iz našeg omladinskog pogona. To smo i najavili, da ćemo najprije pogledati u naše dvorište, da nećemo brzati na tržištu, što ne znači da ne radimo. Jučer sam imao pet sati sastanaka i nakon toga pet sati odgovarao na propuštene pozive u međuvremenu. Želimo raditi korak po korak, sustavno i postupno, želimo podizati kvalitetu rada u svim segmentima kluba, i na taj put krećemo od danas - kazao je Ivan Kepčija, koji se prvoga dana suočio sa posebnosti rada u Hajduku, s pitanjima kojima je jedini cilj izazvati neku neobičnu rekciju koja će završiti na naslovnicama.

Tako je odmah u startu upitan o Mariju Gavranoviću, koji je navodno nezadovoljan statusom kod Bjelice, i koji je zaželio doći u Hajduk. Prvi test Kepčija je položio, nije nasjeo na provokaciju:

- Zanimljiva vam je ta informacija, ha, ha, ha... Stvarno ne, ne bih komentirao ni Dinamo, ni Dinamov, mogu samo reći da jako cijenim toga igrača. Mi moramo prije svega vidjeti kako stojimo s našom momčadi, moramo snimiti stanje i našim igračima dati priliku da naprave iskorak. Svjesni smo da se moramo pojačati, ali prijelazni rok traje do 15. veljače, i imamo vremena za akciju na tržištu. Što se tiče odlazaka, svjesni smo da su neki naši igrači iz druge momčadi spremni za iskorak i želimo im pomoći da grade svoju budućnost kao budući igrači Hajduka kroz šestomjesečne posudbe.

Pred Tudora nije postavljen poseban cilj, sve ostaje kao i na početku sezone, dakle nastavlja se borba za mjesto koje osigurava kvalifikacije za Ligu prvaka.

- Cilj je postavljen na početku sezone. Želimo biti na mjestu koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka i dat ćemo sve od sebe da treneru pružimo što bolje uvjete i što bolji kadar. Nadam se da ćemo biti uspješni. Igor ima veliku energiju, puno iskustva i znanja, ima liderski gard i vjerujem da će pomoći momcima da zajedno pokažu kvalitetu i da budemo uspješni ove sezone.

Nije tajna da bi se Hajduk želio pojačati u napadu i na mjestu stopera.

- Neću otkriti novost ako kažem da smo prepoznali da nam nedostaje kvalitete u napadu i da odlaskom Svatoka i najavom trenera da će pokušati igrati s tri otraga, da će nam trebati još jedan stoper. Ako ne bude rješenja na tržištu, Hajduk ima dovoljno unutarnjih rezervi.

Stil igre će biti ''tudorovski''

- Tudor voli izdominirati, voli energičnu momčad. Kao i svaki trener i on će se prilagoditi, ima dovoljno vremena. Jasno je da kreće s jednom idejom i da želi graditi kuću po svom, a mi se nadamo da će to biti dobro i da neće trebati previše mijenjati tijekom procesa. Na nama je da nađemo rješenja tamo gdje nam nedostaju igrači.

Za Hamzu postoji interes na tržištu ali će ga Hajduk pokušati zadržati.

- U klubu kao što je Hajduk moramo biti svjesni da imamo nekoliko ciljeva. Jedan je rezultatski, i sukladno tome moramo momčad držati konkurentnom. Hamza je naš igrač, ima ugovor do ljeta, i nema razloga da ne ostane i duže nakon što obavimo još koji razgovor s njim. Znam da ima interesa za njim na tržištu, što je dobro i pokazuje da je on kvalitetan igrač. Ako ne bude nemoralnih ponuda, nešto što će biti značajno za budućnost kluba, naš je stav da momčad koja je tu ostane na okupu. Naravno, osim igrača koji neće imati prostora i za igru i koji traže posudbe... Ali to nam nije u planu. Stožerni igrači neće otići ako ne dođe ponuda koja se ne može odviti.

Pojačanja će po svemu sudeći stizati u drugom dijelu prijelaznog roka.

- Ja sam bio trener, znam što je proces rada, znam da trener želi sve igrače odmah, ali stvarnost je da puno igrača postaju slobodni i dostupni nama kasnije. Znate kako je, ako te ne zove Manchester..., možda je bolje igrati i u Hajduku i čekati priliku. Mi tu moramo naći balans, ali mislim da tu neće biti puno promjena koje bi značajnije mijenjale momčad. Naša nit vodilja je da ne mijenjamo previše.