Odlazi jedino Beširović, Hamzi novi ugovor, Kalinić ne dolazi...

Prazni hodnici Poljuda zbog kolektivnog godišnjeg odmora do 7. siječnja sugeriraju kako se u klubu i oko kluba ne događa ništa, no to je i te kako pogrešan zaključak. Iako ne dolaze na Poljud, svi u stručnom stožeru su i te kako aktivni i slažu mozaik nove momčadi koju će Igor Tudor povesti na pripreme u nedjelju popodne, kada će se na posao vratiti i svi koji imaju veze s prvom momčadi.

Nakon početnog upoznavanja i dobivanja jasne slike mogućnosti pojedinih igrača i kompletne momčadi, prva poruka stručnog stožera je da za sada nema prodaje igrača te da je neće ni biti dok se momčad ne vrati s priprema iz Turske. Jedini odlazak je posudba Dina Beširovića s pravom otkupa ugovora u mađarski Mezokovesd Zsory i to zbog toga što ne bi uz Bradarića i Nejašmića dobio odgovarajuću minutažu. Jednoglasni zaključak je da novom stožeru za ispunjenje cilja sezone trebaju pojačanja, nikako prodaja igrača i dodatno slabljenje momčadi, pogotovo zbog toga što su sve ponude koje su stigle na Poljud za sada neadekvatne i financijski neprihvatljive. To se prije svega odnosi na Hamzu Barryja, s kojim će biti obavljen još jedan razgovor i ponuđeni bolji uvjeti za produženje ugovora, njega smatraju jednim od stožernih igrača za proljetni dio sezone.

Trenutno je glavni fokus Ivana Kepčije i Marija Stanića pronalaženje centralnog napadača. Obzirom da je zimski prijelazni rok specifičan i da nema puno prostora za prilagodbu, prioritet je da svi koji dolaze budu ili domaći igrači, moguće čak i povratnici na Poljud, a ako ne, barem igrači iz Dalmacije ili Hrvatske, igrači koji poznaju jezik i mentalitet podneblja u koje dolaze. Tek ako se takav ne pronađe, posegnut će se za rješenjem iz inozemstva, no to sigurno neće biti mladi i neiskusni centarfor poput Nigerijca Tolu Arokodarea, koga se spominjalo u kontekstu dolaska u Hajduk, nego igrač koji mora biti spreman odmah podnijeti teret, i golovima dati doprinos u utrci za vrh ljestvice.

Drugi prioritet je lijevi stoper, koji bi popunio zadnju liniju u kojoj bi Simić trebao biti libero, a Ismajli desni stoper. Traži se dakle još jedan ''Ismajli'', igrač koji je agresivan, koji može pokriti široki prostor... Iako se na prvu može zaključiti kako Hajduk ima višak stopera, to baš i nije točno. Naime, samo Simić i Ismajli su kvalitetni, zdravi i spremni za igru. Mladi Vušković se tek vraća nakon loma ruke i na njega se još neko vrijeme neće moći računatim, iako bi ga Tudor rado gurnuo u vatru, Stipe Radić je također mlad i neiskusan, dok je s Vučurom situacija komplicirana. On je veliki pozitivac i omiljen u svlačionici, ali je veliko pitanje njegovih mogućnosti nakon operacije koljena, Tudor ga želi vidjeti i isprobati na pripremama. Jasno je dakle zašto Hajduk nakon odlaska Svatoka mora u potragu za još jednim stoperom.

Tek nakon rješavanja pitanja napadača, koji bi trebao doći do polaska na pripreme, i stopera, fokus će se prebaciti na rješavanje još dvije pozicije, koje nisu toliko problematične, ali bi mogle postati. To su pozicije golmana i desnog beka.

Sve dok se do kraja ne definira zdravstveno stanje Josipa Posavca bit će otvoreno i pitanje angažmana još jednog golmana, no to sigurno nije Lovre Kalinić, zbog toga što Kepčija i Stanić smatraju kako je bolje razvijati vlastite golmane koje će sutra oploditi na tržištu, nego potrošiti šest mjeseci na Kalinića kako bi se on vratio u formu. Bez obzira na njegove kvalitete i zasluge u prošlosti. Trenutno je Marin Ljubić prvi golman, Goran Blažević njegova zamjena, a Davor Matijaš treća opcija. No ako Posavec bude zdrav i prođe kompletne pripreme, karte će se ponovno miješati...

Što se tiče pozicije desnog beka, koja će u najavljenoj impostaciji s tri zadnja igrača dobiti i nešto drugačiju ulogu, Tudoru će na dispoziciji biti samo dva Josipa, kapetan Juranović i Bašić koji se dugo muči s ozljedama i zbog toga nikako ne uspijeva opravda status velike nade. Obzirom da je Juranović jedna od igrača koji će prije ili kasnije u prodajni izlog, jasno je da Hajduk mora imati barem još jedno rješenje, igrača poput Čoline ili Dolčeka na lijevoj strani.

I to bi dakle bilo sve što se tiče prijelaznog roka, otići ne bi trebao nitko osim Beširovića, do polaska na pripreme 10. siječnja trebao bi doći iskusni napadač, vrlo brzo i stoper, a samo po potrebi još jedan golman i desni bek. No za njih ima vremena, Tudor će u dva tjedna u Turskoj, u kojima će Hajduk odigrati i četiri utakmice, upoznati momčad i vidjeti što mu nedostaje. Tko zna, možda se pred kraj prijelaznog roka na tržištu pojavi i neki kapitalac...