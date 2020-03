Kevin Durant ima korona virus: 'Budite oprezni i čuvajte se!'

Kako vrijeme prolazi, korona virus se sve više širi NBA ligom. Najnoviji zaraženi je košarkaš Brooklyn Netsa Kevin Durant (31) koji će se nakon borbe s ozljedom morati boriti i s oporavkom od virusa.

- Svi budite oprezni i pazite na sebe - rekao je za Athletic jedan od ponajboljih svjetskih košarkaša nakon što je otkriveno kako je zaražen korona virusom pa dodao:

- Proći ćemo kroz ovo.

Durant has not had symptoms and was among four positive test results on the Nets. The two-time NBA Finals MVP's message is one for everyone to heed: Stay quarantined. https://t.co/7E58fcyFjm