Khabib nije dominirao! Suci su prvu rundu dodijelili Gaethjeu

Prva runda je bila period u kojoj je Khabib stalno borbu pokušavao preseliti u parter te mu je to u samoj završnici i uspjelo, no Gaethje je dotad imao nekoliko snažnih i preciznih udaraca

<p><strong>Justin Gaethje</strong> izgubio je od <strong>Khabiba Nurmagomedova </strong>na UFC 254 predstavi u Abu Dhabiju nakon što ga je Dagestanac ugušio 'trokutom' u drugoj rundi.</p><p><strong>POGLEDAJTE: ARMAGEDON SHOW: Khabib vs Gaethje</strong></p><p>Ipak, iako su brojni govorili kako ga je Nurmagomedov dominirao cijelim tijekom borbe, čini se kako se suci nisu slagali s tim! Nakon prve runde prema sucima je u prednosti bio upravo Gaethje!</p><p>Čak dva od tri suca dala su Gaethjeu prednost 10-9, no to borcu iz Denvera nije pomoglo pošto je na kraju izgubio prekidom. </p><p>Prva runda je bila period u kojoj je Khabib stalno borbu pokušavao preseliti u parter te mu je to u samoj završnici i uspjelo, no Gaethje je dotad imao nekoliko snažnih i preciznih udaraca, kako nogom, tako i rukom. Par njih je završilo i u glavi Dagestanca.</p><p>Nurmagomedov je pobjedom došao do omjera 29-0 i onda se - umirovio!</p><p>- Ovo je bila moja zadnja borba, više se ne vraćam bez svog oca. Pričao sam s roditeljima tri dana kad se ovo dogovaralo, obećao sam da je ovo moja zadnja borba i ona je to i bila. Tražim od UFC-a samo jedno: stavite me na broj 1 'Pound for Pound' rankinga, to sam zaslužio! Hvala svima! Hvala, Justine, izvrstan si borac! Nikad ne znaš što će se dogoditi sutra, znam kako si dobar čovjek - rekao je Khabib sa suzama u očima.</p><p>Pojas lake kategorije sad nema vlasnika, a kandidata je mnogo. Justin Gaethje usprkos porazu ostaje pri vrhu kategorije, Conor McGregor bi se trebao vratiti, tu je i Dustin Poirier, a svakako ne treba zaboraviti na ludog Tonyja Fergusona, koji je i prozvao Khabiba te mu poručio - vidimo se!</p>