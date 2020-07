Dana White ne \u017eeli po\u017eurivati svog prvaka natrag u oktogon jer zna koliki je za Khabiba gubitak smrt oca i trenera. Pretpostavljalo se da bi se Dagestanac u kavez mogao vratiti na UFC-u 253 u borbi za ujedinjenje pojaseva lake kategorije protiv Justina Gaethjea, ali nakon spomenutih doga\u0111aja to je jo\u0161 vi\u0161e upitno.\u00a0

<p>Oče, nedostajat ćeš mi. Bio si mi otac, prijatelj, brat i trener. Sve u jednom. Naučio si me gotovo pa sve što znam i nadam se da si bio sretan sa mnom, napisao je UFC-ov prvak lake kategorije <strong>Khabib Nurmagomedov </strong>(31) uz citat iz Kur'ana i tako poslao poruku preminulom ocu.</p><p>Dana White ne želi požurivati svog prvaka natrag u oktogon jer zna koliki je za Khabiba gubitak smrt oca i trenera. Pretpostavljalo se da bi se Dagestanac u kavez mogao vratiti na UFC-u 253 u borbi za ujedinjenje pojaseva lake kategorije protiv <strong>Justina Gaethjea</strong>, ali nakon spomenutih događaja to je još više upitno. </p><p>Podsjetimo, <strong>Abdulmanap Nurmagomedov</strong>, otac UFC-ovog prvaka, je krajem travnja završio u bolnici zbog simptoma upale pluća i gripe, ali zapravo je imao problema sa srcem te mu je na kraju dijagnosticiran srčani udar. Kako je<a href="https://www.rt.com/sport/493686-abdulmanap-nurmagomedov-dead-khabib-ufc-covid-19/" target="_blank"> javila Russia Today</a>, Abdulmanap je preminuo 3. srpnja u Moskvi od posljedice komplikacija nakon operacija zbog zaraze korona virusom.</p><p>Bio je Khabibov trener od malih nogu te u njegovom kutu u borbama. Zaslužan je za to što se Khabib smatra jednim od najvećih boraca svih vremena. 'Dagestanski orao' pauzirao je od borbi upravo zbog korona virusa te se nakon Ramazana trebao vratiti treninzima kako bi se pripremio za nove izazove u oktogonu. No, pitanje je hoće li se uopće odlučiti na povratak...</p>