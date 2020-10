Predsjednik UFC-a Dana White, tvrdi da je ovaj doga\u0111aj trenutno po 'trendingu' najuspje\u0161niji u povijesti UFC-a.

'Motivacija? Uvjeravam se svaki dan da će me Khabib nathrvati'

Dagestanac Khabib Nurmagomedov već tjednima najavljuje pobjedu u dugoočekivanoj borbi protiv svog prvog izazivača Justina Gaethjea, a ovu subotu će konačno odmjeriti snage

<p>Za subotu 24. listopada u Abu Dhabiju, najavljena je jedna od najvećih <strong>UFC borbi</strong> ikada koju već neko vrijeme s nestrpljenjem očekujemo. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Khabib pokazuje svoje rodno mjesto</strong></p><p>Borba za titulu u lakoj kategoriji, između <strong>Justina Gaethjea</strong> (31) i <strong>Khabiba Nurmagomedova</strong> (32) privukla je veliku medijsku pozornost pa je tako i česta tema na društvenim mrežama.</p><p>Na službenoj UFC 254 konferenciji za medije, na kojoj je, osim aktualnog prvaka i njegovog najvećeg rivala sudjelovao <strong>Dana White </strong>(51), postavilo se pitanje hoće li Khabib još jednom uspjeti u prvi plan staviti svoje hrvanje i odvesti borbu u smjeru koji njemu odgovara.</p><p><br/> - Očekujem da on vjeruje da će se to dogoditi. Osim toga, ja sam sebi svakog dana govorim da će se upravo to dogoditi i tako se motiviram. Ja sam umjetnik. Uvijek sam spreman odraditi posao pod svjetlom reflektora, a on to radi jednako dugo koliko i ja. To je u nama. U subotu ću dati sve od sebe, ostaviti sve što imam u borilištu i bit ću ponosan na svoj nastup", rekao je Gaethje.</p><p>Predsjednik UFC-a Dana White, tvrdi da je ovaj događaj trenutno po 'trendingu' najuspješniji u povijesti UFC-a.</p><p>- U ponedjeljak je ovo po trendingu izgledalo kao da idemo prema najvećoj borbi koju smo ikad imali - rekao je White u razgovoru s TMZ Sportsom.</p><p>Najuspješniji event u povijesti UFC-a trenutno je UFC 229 kojeg su predvodili <strong>Khabib Nurmagomedov</strong> i <strong>Conor McGregor </strong>(2,4 milijuna prodanih PPV-a na području SAD-a), ali White smatra da za rušenje rekorda problem predstavlja što se borba neće održati u udarnom terminu po američkom vremenu.</p><p><br/> Nakon jučerašnjeg sučeljavanja licem u lice, privremeni i pravi UFC-ov prvak lake kategorije, trebali su se fotografirati sa svojim pojasevima. Gaethje nije bio previše oduševljen tom idejom pa ga je za vrijeme fotografiranja maknuo i time dao svima do znanja kako ga zanima samo 'pravi' pojas, onaj u rukama Khabiba.</p><p>Više puta je naglasio kako sam sebe kao prvaka ne priznaje te da mu privremena titula ništa ne znači.</p><p>UFC 254 počinje već od 16:30 sati, dok je glavni dio programa najavljen u 20 sati.<br/> </p>