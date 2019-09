Khabibov otac: Želimo još dvije borbe, a onda slijedi mirovina

Khabibu je 30-0 dovoljno. Što se tiče posljednje borbe prije mirovine, voljeli bi da to bude u Moskvi, rekao je Abdulmanap Nurmagomedov (56), otac 'dagestanskog orla'.

Foto: Instagram

Nakon što je u trećoj rundi 'ugušio' Dustina Poiriera i 'poništio' titulu privremenog prvaka, Khabib je već počeo gledati prema novoj borbi. Nakon što je slavio i 28. uzastopni put u karijeri, zatražio je od UFC-a da ga proglase najbolji 'pound to pound' borcem. No, to se nije dogodilo. Još uvijek je ispred njega Jon 'Bones' Jones koji se spominje kao sljedeći protivnik Stipe Miočića.

Nurmagomedov ima dvije obrane titule u nizu (McGregor, Poirier) i spominje se kako bi sljedeći njegov protivnik trebao biti Tony Ferguson. Potvrdio je to i Dana White.

Foto: Reuters

- Tony Ferguson će dobiti sljedeću borbu za pojas. Ako iz nekog razloga Tony ne može prihvatiti taj meč ili se ne bude želio boriti u tom trenutku, onda je Conor McGregor realna opcija - rekao je predsjednik UFC-a.

Nedugo nakon pobjede Dagestanca protiv Poiriera, javio se i spomenuti Conor te zatražio uzvrat u Moskvi.

Book my rematch for Moscow. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7. rujna 2019.

No, s tim se ne slažu u timu 'dagestanskog orla'. Nisu zainteresirani za Fergusona, a još manje za 'zloglasnog' Irca.

- Nikog nije briga o Tonyju. Stvarno, nije nam na kraj pameti. GSP je sljedeći. To je ono što želimo. Tony ne dobiva ono što želi, a mi dobivamo ono što Khabib želi. I ako me Khabib nazove i kaže da želi Georgesa St. Pierrea, onda mu je sljedeći protivnik Georges St. Pierre - jasan je Khabibov menadžer Ali Abdelaziz.

Možda će to pomrsiti neke planove Dani Whiteu, ali vjerojatno se ni on ne bi bunio jer PPV u kojoj bi glavna borba bila ona između Khabiba i GSP-a sigurno bi donijela novu veliku financijsku injekciju u američku organizaciju.