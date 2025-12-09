KHL Mladost otvorio je školu klizanja i hokeja na ledu. Prvi mjesec za djecu je besplatan

Zagrebački hokejaški klub Mladost otvorio je upise u školu klizanja i hokeja na ledu, namijenjenu djevojčicama i dječacima od četiri do deset godina. Program je osmišljen za početnike i sve mališane koji žele napraviti svoje prve korake na ledu, uz stručno vodstvo i u sigurnom okruženju.

Posebna pogodnost za sve nove polaznike jest da je prvi mjesec treninga potpuno besplatan, što roditeljima pruža priliku da bez obaveze upoznaju djecu s ovim atraktivnim sportom.

Škola hokeja nudi djeci priliku da razviju motoričke vještine, osjećaj za timsku igru i ljubav prema sportu. Treninzi se održavaju u zabavnoj atmosferi, uz naglasak na sigurnost i postupno usvajanje tehnike klizanja i osnovnih hokejaških vještina.

Za sve zainteresirane roditelje otvorene su prijave putem telefona na broj 091/4505-656. Organizatori poručuju: "Pridružite nam se i postanite dio naše ledene obitelji!".