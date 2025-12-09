Obavijesti

Sport

Komentari 1
KRENULI UPISI

KHL Mladost otvorio je školu klizanja i hokeja na ledu. Prvi mjesec za djecu je besplatan

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
KHL Mladost otvorio je školu klizanja i hokeja na ledu. Prvi mjesec za djecu je besplatan
Zagreb: Navija?i uo?i utakmice bacali medvjedi?e na led za dje?je domove | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Upisi u školu klizanja i hokeja za djecu otvoreni. Prvi mjesec besplatan. Postanite dio ledene obitelji i uživajte u sportu

Zagrebački hokejaški klub Mladost otvorio je upise u školu klizanja i hokeja na ledu, namijenjenu djevojčicama i dječacima od četiri do deset godina. Program je osmišljen za početnike i sve mališane koji žele napraviti svoje prve korake na ledu, uz stručno vodstvo i u sigurnom okruženju.

Posebna pogodnost za sve nove polaznike jest da je prvi mjesec treninga potpuno besplatan, što roditeljima pruža priliku da bez obaveze upoznaju djecu s ovim atraktivnim sportom.

Škola hokeja nudi djeci priliku da razviju motoričke vještine, osjećaj za timsku igru i ljubav prema sportu. Treninzi se održavaju u zabavnoj atmosferi, uz naglasak na sigurnost i postupno usvajanje tehnike klizanja i osnovnih hokejaških vještina.

Za sve zainteresirane roditelje otvorene su prijave putem telefona na broj 091/4505-656. Organizatori poručuju: "Pridružite nam se i postanite dio naše ledene obitelji!".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Kritizirali je zbog grudi. Povukla se, vratila pa rasturila
JAČA NEGO IKAD

FOTO Kritizirali je zbog grudi. Povukla se, vratila pa rasturila

Amanda Anisimova se, nakon godina borbe s mentalnim zdravljem, obiteljskom tragedijom i online zlostavljanjem, trijumfalno vratila vrhunskim teniskim rezultatima u 2025. i finalima dva Grand Slama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025