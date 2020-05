Kielce gorjelo za Aguinagaldea: 'Julen, Julen, tu je tvoj dom...'

Nije Julija na balkonu, ali je Julen i to Aguinagalde. Legendarni španjolski pivot oprašta se od poljskog prvaka nakon sedam godina nošenja žuto-plavog dresa. Budući da je sezona prekinuta administrativnim putem, Julen nije imao oproštajnu utakmicu na kojoj bi navijači mogli svome miljeniku prirediti oproštaj kakav zaslužuje, ako ništa drugo, barem za pobjednički gol Veszpremu i osvajanje Lige prvaka 2016.

Ove sezone Kielce je opet prvak, doduše, uz sezonu prekinutu korona virusom i odlukom za zelenim stolom.

Ipak, Poljaci su se dosjetili pa su, poštujući pravila socijalnog distanciranja i nošenja zaštitnih maski, došli su pred njegov stan, a Julen je izašao na balkon i vidio pravu priredbu.

Baklje, pjesma, skandiranje, sve njemu u čast. 'Julen, Julen, ovdje je tvoj dom', vikali su mu navijači.

- Ovu bakljadu nikada neću zaboraviti. Hvala vam, zauvijek ćete ostati u mom srcu - napisao je na društvenim mrežama Aguinagalde.

Always in my heart! 💛💙



Thank you very much for everything, you are the best! I will never forget this farewell! 😢



Dzięki, fans! Dzięki, @kielcehandball! ✊🏼 pic.twitter.com/5fZvkh79A1