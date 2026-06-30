Kimmich: 'Protiv svih smo se mučili, zaslužili smo ispasti'

U Bostonu je Njemačka odigrala 1-1 s Paragvajom nakon 120 minuta, a kod izvođenja jedanaesteraca s 4-3 je bolja bila južnoamerička reprezentacija. Dok su mnogi u njemačkoj reprezentaciji krivili suca, zbog poništenog pogotka Taha u 102. minuti, a drugi su označili sreću kao razlog ranog odlaska s prvenstva, njemački kapetan Joshua Kimmich je drugačije vidio cijelu situaciju.

- Osjećaj je užasan, ali kraj je morao biti ovakav. Morali smo ispasti jer smo cijeli turnir odigrali loše. Nije bilo dobro niti protiv jednog suparnika u posljednja tri dvoboja. Strašno smo se mučili protiv Obale Bjelokosti, Ekvadora i sada Paragvaja. To su činjenice. Igrali smo loše i mučili smo se, a nitko od tih momčadi nije svjetska klasa. Zato je i normalno da već sada idemo kući - komentirao je Kimmich.

Kimmich je bio jedan od trojice njemačkih igrača koji je bio precizan kod izvođenja jedanaesteraca, no udarce s bijele točke nisu realizirali Havertz, Woltemade i Tah. Njemačka je po prvi puta u povijesti ispala na Svjetskom prvenstvu nakon izvođenja jedanaesteraca nakon što je u prethodna četiri takva slučaja uvijek pobjeđivala.