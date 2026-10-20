UPS Ispale joj grudi usred meča. Nije ni slutila što će uslijediti...

Šok u Chicagu: MMA borkinji Lucero Acosti tijekom borbe ispao top, snimka postala viralna, a ona tvrdi da je na OnlyFansu zaradila još više
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Meksička MMA borkinja Lucero Acosta doživjela je nezgodu tijekom borbe protiv Kanađanke Shannon Clark na priredbi Professional Fighters League, održanoj 16. listopada u Chicagu. Tijekom treće runde pomaknuo joj se sportski grudnjak, zbog čega su joj grudi nakratko ostale otkrivene pred televizijskim kamerama, a snimka se brzo proširila društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Meksička MMA borkinja Lucero Acosta doživjela je nezgodu tijekom borbe protiv Kanađanke Shannon Clark na priredbi Professional Fighters League, održanoj 16. listopada u Chicagu. Tijekom treće runde pomaknuo joj se sportski grudnjak, zbog čega su joj grudi nakratko ostale otkrivene pred televizijskim kamerama, a snimka se brzo proširila društvenim mrežama. |
Foto: Instagram
Meksička MMA borkinja Lucero Acosta doživjela je nezgodu tijekom borbe protiv Kanađanke Shannon Clark na priredbi Professional Fighters League, održanoj 16. listopada u Chicagu. Tijekom treće runde pomaknuo joj se sportski grudnjak, zbog čega su joj grudi nakratko ostale otkrivene pred televizijskim kamerama, a snimka se brzo proširila društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Acosta, 32-godišnjakinja rođena u meksičkoj Tijuani i poznata pod nadimkom "La Loba", u Wintrust Areni imala je debi u PFL organizaciji. Dobro je otvorila borbu koristeći prednost u dosegu, no Kanađanka Clark u trećoj rundi promijenila je taktiku, srušila je na pod i preuzela kontrolu. Pod jakom serijom udaraca, Acosti se pomaknuo sportski top, ostavivši je djelomično izloženom. Sudac je prekinuo borbu nakon minute i 59 sekundi u trećoj rundi zbog obilnog krvarenja, proglasivši pobjedu Clark tehničkim nokautom.
| Foto: PFL/Twitter
Foto Instagram
Snimke trenutka kad su Acosti ispale grudi brzo su postale viralne, a ona je neugodnu situaciju uspjela pretvoriti u financijsku korist. Na Instagramu je objavila kako joj je zbog "nezgode" porastao broj pretplatnika na OnlyFansu, sugerirajući da je ostvarila dodatnu zaradu od čak 500.000 dolara.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Dodatna isplata jer smo pokazali bradavice uživo na PFL-u. Slatko je. Službeni sponzor - napisala je na društvenoj mreži uz fotografiju nakon meča.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Lucero Acosta se počela baviti mješovitim borilačkim vještinama kako bi prevladala traume obiteljskog nasilja. Prije dolaska u PFL natjecala se u organizaciji Combate Global, a u meč protiv Clark ušla je s nizom od četiri uzastopne pobjede, ostvarene između rujna 2022. i travnja 2025. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Lucero Acosta se počela baviti mješovitim borilačkim vještinama kako bi prevladala traume obiteljskog nasilja. Prije dolaska u PFL natjecala se u organizaciji Combate Global, a u meč protiv Clark ušla je s nizom od četiri uzastopne pobjede, ostvarene između rujna 2022. i travnja 2025. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon poraza u Chicagu, njezin profesionalni omjer pao je na šest pobjeda i tri poraza. Shannon Clark je, s druge strane, stigla do treće uzastopne pobjede u PFL-u i popravila svoj omjer na 9-1. Acosta će sada morati pričekati novu priliku za prvu pobjedu u svojoj novoj organizaciji, dok paralelno nastavlja i karijeru influencerice. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram