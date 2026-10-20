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FOTO: BUJNA MEKSIKANKA

UPS Ispale joj grudi usred meča. Nije ni slutila što će uslijediti...

Šok u Chicagu: MMA borkinji Lucero Acosti tijekom borbe ispao top, snimka postala viralna, a ona tvrdi da je na OnlyFansu zaradila još više
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UPS Ispale joj grudi usred meča. Nije ni slutila što će uslijediti...
Meksička MMA borkinja Lucero Acosta doživjela je nezgodu tijekom borbe protiv Kanađanke Shannon Clark na priredbi Professional Fighters League, održanoj 16. listopada u Chicagu. Tijekom treće runde pomaknuo joj se sportski grudnjak, zbog čega su joj grudi nakratko ostale otkrivene pred televizijskim kamerama, a snimka se brzo proširila društvenim mrežama. | Foto: Instagram
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Meksička MMA borkinja Lucero Acosta doživjela je nezgodu tijekom borbe protiv Kanađanke Shannon Clark na priredbi Professional Fighters League, održanoj 16. listopada u Chicagu. Tijekom treće runde pomaknuo joj se sportski grudnjak, zbog čega su joj grudi nakratko ostale otkrivene pred televizijskim kamerama, a snimka se brzo proširila društvenim mrežama. | Foto: Instagram
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