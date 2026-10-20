UPS Ispale joj grudi usred meča. Nije ni slutila što će uslijediti...

Acosta, 32-godišnjakinja rođena u meksičkoj Tijuani i poznata pod nadimkom "La Loba", u Wintrust Areni imala je debi u PFL organizaciji. Dobro je otvorila borbu koristeći prednost u dosegu, no Kanađanka Clark u trećoj rundi promijenila je taktiku, srušila je na pod i preuzela kontrolu. Pod jakom serijom udaraca, Acosti se pomaknuo sportski top, ostavivši je djelomično izloženom. Sudac je prekinuo borbu nakon minute i 59 sekundi u trećoj rundi zbog obilnog krvarenja, proglasivši pobjedu Clark tehničkim nokautom. | Foto: PFL/Twitter