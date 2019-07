Kineska ljubavna priča: Volimo se i želimo igrati za Hrvatsku

Jedan, dva, tri... Trideset i sedam, trideset i osam... Devedeset devet, sto. Eto, znam brojati do 100 na hrvatskom jeziku, počinje Shihao Wei ili po hrvatski Šime, mladić koji je u juniorskoj konkurenciji bio treći igrač svijeta. U stolnom tenisu, naravno. No ljubav prema Jiayi Sun, koja je dvije godine mlađa, dovela ga je u Hrvatsku.

- U Zagreb sam prvi put došao početkom 2018. zbog Sun. Učio sam hrvatski, obilazio zemlju i što sam je više upoznavao, to sam je više zavolio. Imate prekrasnu zemlju, ovo je zaista raj. Igrao sam i živio u Francuskoj, ali to se ne može usporediti s vašom zemljom - počinje Šime.

On je, za razliku od ljudi koji žive ovdje, primjetio neke stvari na koje mnogi od nas, vrlo vjerojatno, ne obraćaju pozornost.

- Država vam je jako sigurna, možete se sigurno šetati i kretati gradom bez straha da će vas netko opljačkati ili slično. Zatim, sve je izuzetno čisto, ljudi su jako dobri, svatko vam hoće pomoći, pristupačni su. Ovdje se osjećam baš lagodno, opušteno... Kupit ću u Zagrebu stan i ostati ovdje živjeti.

Reći će da dolazi iz gradića Harbina. Gradić je, da i to znate, mjesto od šest milijuna stanovnika, otprilike dva milijuna više ljudi nego u cijeloj Hrvatskoj. Igrao je za kinesku kadetsku i juniorsku reprezentaciju, pa vrlo lako može objasniti zašto Kinezi dominiraju ovim sportom. A, primjerice, Hrvati ne.

- U Kini ima jako puno stolnoteniskih kampova u kojima postoje stroga i jasna pravila. I njih se morate pridržavati, nema iskakanja. Cijeli dan je posvećen stolnom tenisu - objašnjava Šime.

Cijeli dan znači sedam sati treniranja i tako šest dana u tjednu. Kampovi i treneri su nemilosrdni i ako ustanove da nemate talenta, odmah otpadate i zamjenjuje vas mlađi. Nema bacanja novca na igrače za koje procjene da nisu talenti. Primjerice, upoznao sam na Olmpijskim igrama jednog Kineza koji je prošao cijeli kamp, a kad je došao do seniora izbacili su ga jer su procijenili da ima tijelo sklono ozljedama.

- Počinje se vrlo rano, već s pet godina idete u kamp. I svaki dan šest, sedam sati treniranja.

Netko će reći da je to model kakav je imao Sovjetski savez prije tridesetak godina, no sustav stalno izbacuje šampione. Na Olimpijskim igrama u Pekingu i Londonu, Kinezi su 'počistili' sve medalje. I, da, svaki igrač u kampu mora svaki udarac dovesti do savršenstva, jer ako do 12. godine ima barem jednu manu, dolazi novi. Također, imaju psihologe, koji su majstori stolnog tenisa.

- U Hrvatskoj je opuštenije, kad završim trening imam vremena otići u kino, na večeru, druženje s prijateljima...

Šime i Ana, kako su je prozvali, kad ne igraju stolni tenis, gledaju nogomet, a obožavaju našu nogometnu reprezentaciju. Štoviše, bez ikakvog problema će vam nabrojati viceprvake iz Rusije.

- Obožavam nogomet, a navijam za Hrvatsku. Pratio sam sve u Rusiji, Modrić i Rakitić su igrali čudesno. Ma cijela reprezentacija vam je sjajna. Veliki sam navijač Hrvatske - kaže naš Šime, koji zna zašto je došao i koji su mu ciljevi. Prvi, naravno, ostati što duže u vezi sa Sun, a potom...

- Igrati za hrvatsku reprezetnaciju, osvojiti zlato na Europskom prvenstvu za Hrvatsku, pa kasnije probati isto napraviti i na Svjetskom prvenstvu. Igrat ću još najmanje deset godina stolni tenis, i to na najvišoj razini...

Za Hrvatsku je osvojio srebro u parovima u Bjelorusiji i došao do četvrtfinala jakog turnira Svjetske serije Hungaria Open, da bi potom osvojio zlato na Slovenia Openu.

Priča Jiayi Sun je nešto drugačija. Ona je u Hrvatskoj od 2017. a prvi nastup imala je na Croatia Openu u Varaždinu. Uzela je prvo mjesto u pojedinačnoj konkureniciji i parovima. I to u velikoj konkurenciji Hongkonžanki, Tajvanki, Japanki, Korejki... Nekoliko dana kasnije uzela je naslov u pojedinačnom dijelu Slovenia Opena. Dva jaka turnira - skor 22-0! Bila je zainteresirana i uzeti hrvatsko ime, prijedlog je bio - Ana Sun, a simpatična Kineskinja samo je rekla:

- Zainteresirana sam.

I od tada je Ana.

Dovela ju je hrvatska izbornica Tian Yuan.



- Izabrala sam jednu od najboljih u tom rangu. Igračice iz kineskog A programa nisam ni gledala jer je njih ionako nemoguće dovesti. Sun je u rangu kineske B reprezentacije. U Kini je jako teško uspjeti u stolnom tenisu, za sportaša je prilika poput ove fenomenalna jer ako nije u A programu, neće vidjeti međunarodnu scenu. Razgovarala sam s njenim roditeljima, koji su jako ponosni na kćer te poštuju njenu odluku. Inače, Sun u Kini nije živjela s roditeljima, već je bila u kampu, gdje je jako teško upasti ako nisi dobar sportaš - objasnit će Varaždinka Tian Yuan, popularno zvana Tina.

Već po dolasku u Hrvatsku Sun je imala sitnih problema.

- Prvi joj je dan bilo najteže, nisu joj došle stvari, bila je sama. Ali već drugi dan vratio joj se osmijeh na lice, vidjela je mene, Dorinu... Bili smo na Špancirfestu i jako joj se svidjelo. Ona je jako dobro dijete, draga, uvijek nasmijana. Voli stolni tenis, ali ima i život izvan dvorane. Voli odlazak u kina, glazbu, serije - rekla je Tina.



- I šoping - dodaje Sun s osmijehom od uha do uha.

Šime i Ana. Kineska ljubavna priča usred Zagreba. Sa željom da jednom zajedno stoje na postolju. Naravno, u hrvatskom dresu. Uh, kakva bi to priča bila...