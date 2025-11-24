Kinezi donirali tribinu hrvatskoj reprezentaciji u stolnom tenisu

Kinesko veleposlanstvo u Hrvatskoj hrvatskom je stolnom tenisu poklonilo - tribine. U dvorani u Medarskoj ulici koja ujedno predstavlja nacionalni centar stolnoteniske reprezentacije tim je povodom upriličena mala svečanost i primopredaja vrijedne donacije.

Nije tajna da Hrvatski stolnoteniski savez i Veleposlanstvo Narodne Republike Kine godinama njeguju vrlo dobre odnose. Suradnja između HSTS-a i najjače svjetske stolnoteniske nacije uspostavljena je još ranije, a dosad su realizirani brojni projekti, od dolaska kineskih trenera u Hrvatsku do trenerskih seminara održanih tijekom WTT Contendera u Zagrebu.

Zadar: Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu, Hrvatska - Njemačka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Riječ je o inicijativi koja je potekla izravno od kineske strane, bez ikakvog prethodnog zahtjeva, kao gesta koja će zasigurno koristiti brojnim ljubiteljima stolnog tenisa u hrvatskoj metropoli. U ime kineskog veleposlanstva događaju su prisustvovali Wang Peng, savjetnik u Veleposlanstvu NR Kine, te Ren Shuijan iz Odjela za sport. Iako nije bio prisutan na svečanosti, veleposlanik NR Kine Qi Qianjin zaslužan je za realizaciju brojnih projekata koji su unaprijedili suradnju dviju zemalja, pa mu se hrvatska strana tom prigodom zahvalila s dvije plakete. S hrvatske strane događaju su prisustvovali Renato Čengić, direktor Hrvatsko stolnoteniskog saveza, i Mario Dokmanić, predsjednik GSTK Zagreb.

- Kina je vodeća svjetska sila u stolnom tenisu, a znamo da je i u Hrvatskoj stolni tenis jedan od popularnijih sportova. Dugačka je povijest naše suradnje u ovom sportu. Potpisan je i Memorandum o razumijevanju između kineskog i hrvatskog saveza. Za nekoliko dana hrvatska mješovita reprezentacija otputovat će na Svjetski kup u Kinu i nadam se da će ondje ostvariti dobar rezultat. Kao dio šire suradnje, znamo i za dobru povezanost hrvatskog sporta, posebno Zagreba, sa Šangajskim sportskim sveučilištem, a Hrvatskog olimpijskog odbora s Pekinškim sveučilištem. Tu je i suradnja Kine i istočnoeuropskih država, a u tom procesu Hrvatska je lider u ljetnim sportovima - istaknuo je Wang Peng.

S hrvatske je strane donaciju preuzeo Renato Čengić, direktor Hrvatskog stolnoteniskog saveza:

- Posljednjih osam-devet godina naš Savez ima iznimno kvalitetnu suradnju s Kinom, ponajviše zahvaljujući bivšoj reprezentativki Yuan Tian, koja nas je povezala s kineskim veleposlanstvom. Naša je intencija bila prvenstveno unaprijediti stručni rad jer se zna tko je najbolji na svijetu u stolnom tenisu, to je Kina. Želja nam je da kineski treneri dolaze u Hrvatsku, a da naši mladi igrači povremeno odlaze u Šangaj. Sada su pomogli i ovom donacijom dvorani u Medarskoj, koju koristi GSTK Zagreb, a u kojoj trenira i reprezentacija. Kinezi su dosad dali i niz drugih donacija, pa je suradnja zaista odlična. Oni podučavaju nas stolnom tenisu, a mi njih nogometu, vaterpolu, košarci i rukometu. To je suradnja koja je pokrenuta na razini gradova Zagreba i Šangaja - rekao je Čengić.