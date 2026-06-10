Kinezi i Ekvadorci ludi su za Lukom Modrićem! 'Vozio sam se satima samo da ga vidim...'
Kinez Lee već godinama živi u SAD-u te obožava hrvatskog veznjaka i Real Madrid, a dive mu se i braća iz Ekvadora: 'On je najbolji na svijetu'
Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak je sletjela u Washington te odmah produžila prema Alexandriji, gdje će boraviti do kraja grupne faze Svjetskog prvenstva. I kako to obično biva kada su u pitanju "vatreni" i nogomet, pred hotelom Aka nastala je prava gužva. Svi su, od najmlađih do navijača u poznim godinama, željeli pozdraviti svoje ljubimce.