24SATA U ALEXANDRIJI PLUS+

Kinezi i Ekvadorci ludi su za Lukom Modrićem! 'Vozio sam se satima samo da ga vidim...'

Kinez Lee već godinama živi u SAD-u te obožava hrvatskog veznjaka i Real Madrid, a dive mu se i braća iz Ekvadora: 'On je najbolji na svijetu'