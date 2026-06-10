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Foto: Hrvoje Tironi/24SATA/Igor Kralj/PIXSELL
24SATA U ALEXANDRIJI PLUS+

Kinezi i Ekvadorci ludi su za Lukom Modrićem! 'Vozio sam se satima samo da ga vidim...'

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,

Kinez Lee već godinama živi u SAD-u te obožava hrvatskog veznjaka i Real Madrid, a dive mu se i braća iz Ekvadora: 'On je najbolji na svijetu'

Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak je sletjela u Washington te odmah produžila prema Alexandriji, gdje će boraviti do kraja grupne faze Svjetskog prvenstva. I kako to obično biva kada su u pitanju "vatreni" i nogomet, pred hotelom Aka nastala je prava gužva. Svi su, od najmlađih do navijača u poznim godinama, željeli pozdraviti svoje ljubimce.

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Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
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SMANJILI SU CIJENU

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Već smo objavili u travnju kako poznati nogometaš prodaje modernu dvokatnicu od 272 kvadrata kod Šibenika. Vila je i dalje na oglasnicima na prodaju, ali s prvotne cijene od preko 2,1 milijuna eura, smanjena je na 1,6 milijuna u kolovozu prošle godine
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