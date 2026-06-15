Kineziološki fakultet dobiva jedan od najnaprednijih centara za sportsku dijagnostiku

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu dovršio je projekt KINNOVATE, najveće ulaganje u svoju infrastrukturu u posljednjih 50 godina. Fakultet je u projekt uložio 2,35 milijuna eura, obnovio sportsku dvoranu te uspostavio tehnološki napredan centar za sportsku dijagnostiku, biomehaniku, fiziologiju i istraživanje ljudske izvedbe. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih provelo je projekt u okviru poziva "Ulaganje u opremanje i adaptaciju istraživačko-inovacijske infrastrukture", a Europska unija financirala ga je sredstvima instrumenta NextGenerationEU.

Fakultet će novi centar svečano otvoriti 29. lipnja. Pozivnice za otvorenje uputio je predsjedniku Vlade Republike Hrvatske te ministrima turizma i sporta i znanosti, obrazovanja i mladih.

Nova infrastruktura neće služiti samo nastavi i znanstvenim istraživanjima. Fakultet će njezine mogućnosti ponuditi profesionalnim sportskim klubovima, nacionalnim savezima, vrhunskim sportašima, zdravstvenim ustanovama, rehabilitacijskim centrima i gospodarstvu. Hrvatski sport tako će dobiti pristup tehnologiji kojom su se dosad uglavnom koristili vodeći europski i svjetski centri sportske znanosti.

- Ovo je najveće ulaganje u infrastrukturu Fakulteta u posljednjih 50 godina. Od danas naši studenti uče, a naši znanstvenici istražuju na opremi svjetske klase. No jednako je važno da vrata KINNOVATE centra otvaramo hrvatskim sportskim savezima, profesionalnim klubovima, vrhunskim sportašima i zdravstvenim ustanovama. Želimo da znanje, dijagnostika i tehnologija koje su godinama bile dostupne samo rijetkima postanu standard hrvatskog sporta i zdravstvenog sustava - izjavio je dekan Kineziološkog fakulteta izv. prof. dr. sc. Tomislav Rupčić.

Zagreb: Tomislav Rupčić, dekan KIF-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Fakultet već sudjeluje u stvaranju vrhunskih rezultata

Kineziološki fakultet desetljećima obrazuje stručnjake koji sudjeluju u razvoju hrvatskog sporta. Trojica njegovih nastavnika trenutačno rade i u stručnom stožeru hrvatske nogometne reprezentacije. Prof. dr. sc. Luka Milanović i doc. dr. sc. Marin Dadić obnašaju dužnost kondicijskih trenera, dok prof. dr. sc. Saša Janković radi kao liječnik reprezentacije. Uprava Fakulteta vidi KINNOVATE kao nastavak razvoja ustanove koja već aktivno sudjeluje u stvaranju vrhunskih sportskih rezultata. Novi centar pružit će infrastrukturnu potporu znanju, iskustvu i metodama koje stručnjaci primjenjuju na najvišoj međunarodnoj razini. Fakultet time želi dodatno učvrstiti svoju ulogu mjesta koje povezuje vrhunski sport, znanost, zdravstvo i suvremenu tehnologiju.

Sustav analizira pokrete bez markera i senzora

Središnji dio novog centra čini sustav Theia3D za trodimenzionalnu analizu pokreta bez postavljanja markera na tijelo sportaša. Sustav se koristi umjetnom inteligencijom i podacima koje prikuplja osam sinkroniziranih kamera. Stručnjaci njime mogu precizno analizirati biomehaniku sportaša u prirodnijim uvjetima, bez senzora ili drugih pomagala koja bi mogla utjecati na izvedbu pokreta. Centar raspolaže i tehnologijom Movella/Xsens, koja uz pomoć nosivih senzora prati kretanje sportaša u stvarnim uvjetima treninga i natjecanja. Sustav analizira kinematiku i druge važne pokazatelje sportske izvedbe.

Među najvrjednijim uređajima nalazi se i h/p/cosmos gaitway 3D – Arsalis, instrumentirana traka za analizu hoda i trčanja. Ona u stvarnom vremenu mjeri sile reakcije podloge pri svakom koraku, prepoznaje biomehaničke asimetrije i pomaže pri procjeni čimbenika koji mogu povećati rizik od ozljeda.

Tehnologija koju koriste i profesionalni sportski kolektivi

Fakultet će neuromuskularnu spremnost sportaša procjenjivati sustavom KangaTech 360 PRO. Tu tehnologiju koriste profesionalni sportski kolektivi, među kojima su i organizacije iz NBA lige. Sustav precizno mjeri jakost, tjelesne asimetrije i funkcionalnu spremnost sportaša. Dobiveni podaci mogu pomoći trenerima i medicinskim stručnjacima pri planiranju treninga i smanjenju rizika od ozljeda.

Centar je napravio iskorak i u području umjetne inteligencije, virtualne stvarnosti i neuroznanosti. Sustav GALEA Varjo XR-3 omogućuje istraživanje pažnje, reakcija i donošenja odluka u simuliranim natjecateljskim uvjetima. Povezivanje podataka iz različitih sustava trebalo bi omogućiti razvoj novih modela umjetne inteligencije za prevenciju ozljeda, optimizaciju treninga i praćenje sportske izvedbe.

Najveću korist imat će gotovo 2500 studenata

Kineziološki fakultet već vodi novi istraživačko-razvojni projekt te sudjeluje kao partner u projektima koji povezuju sportsku znanost, područja STEM-a i umjetnu inteligenciju. Najveću dugoročnu korist od nove infrastrukture ipak bi trebalo imati gotovo 2500 studenata. Oni više neće učiti o suvremenoj sportskoj dijagnostici samo iz stručne literature, nego će svakodnevno raditi na naprednim tehnološkim sustavima.

- Sport budućnosti neće se temeljiti samo na talentu i iskustvu. Temeljit će se na podacima, znanosti, umjetnoj inteligenciji i interdisciplinarnom pristupu. KINNOVATE je mjesto gdje se susreću sport, zdravstvo, obrazovanje i tehnologija, a naša je ambicija da postane jedno od ključnih razvojnih središta hrvatskog sporta u desetljećima koja dolaze - zaključio je Rupčić.