KK Cedevita Junior mijenja ime

Košarkaški klub Cedevita Junior mijena ime. Od početka nove sezone zagrebački klub nastupat će pod novim imenom - KK Virtus Zagreb. Zagrebački košarkaški klub tako otvara novo poglavlje svoje sportske priče, pri čemu se temeljno usmjerenje i način rada neće mijenjati.

Razlog za promjenu imena kluba je jer je dosadašnji glavni sponzor odlučio smanjiti svoj udio u seniorskom pogonu. Ime Virtus odabrano je kao simbol vrijednosti koje klub želi njegovati: karakter, hrabrost, predanost i izvrsnost. Iz kluba ističu kako nastavljaju raditi kao i do sada, graditi sportski razvoj, s posebnim naglaskom na stvaranje i afirmaciju mladih igrača.

Promjenom imena klub želi dodatno istaknuti svoju povezanost sa Zagrebom. Kao KK Virtus Zagreb predstavljat će hrvatsku metropolu u domaćim i međunarodnim natjecanjima.