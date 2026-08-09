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OD NOVE SEZONE

KK Cedevita Junior mijenja ime

Piše Issa Kralj,
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KK Cedevita Junior mijenja ime
Zagreb: U 23. kolu SuperSport Premijer lige susreli su se Cedvita Junior i Zadar | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Promjenom imena klub želi dodatno istaknuti svoju povezanost sa Zagrebom. Kao KK Virtus Zagreb predstavljat će hrvatsku metropolu u domaćim i međunarodnim natjecanjima.

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Košarkaški klub Cedevita Junior mijena ime. Od početka nove sezone zagrebački klub nastupat će pod novim imenom - KK Virtus Zagreb. Zagrebački košarkaški klub tako otvara novo poglavlje svoje sportske priče, pri čemu se temeljno usmjerenje i način rada neće mijenjati.

Razlog za promjenu imena kluba je jer je dosadašnji glavni sponzor odlučio smanjiti svoj udio u seniorskom pogonu. Ime Virtus odabrano je kao simbol vrijednosti koje klub želi njegovati: karakter, hrabrost, predanost i izvrsnost. Iz kluba ističu kako nastavljaju raditi kao i do sada, graditi sportski razvoj, s posebnim naglaskom na stvaranje i afirmaciju mladih igrača. 

Promjenom imena klub želi dodatno istaknuti svoju povezanost sa Zagrebom. Kao KK Virtus Zagreb predstavljat će hrvatsku metropolu u domaćim i međunarodnim natjecanjima.

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