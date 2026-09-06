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'BOMBA'

KK Split dodao gas: Novi igrač 'žutih' je reprezentativac Litve

Piše Tomislav Gabelić, Ivan Tomašković,
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KK Split dodao gas: Novi igrač 'žutih' je reprezentativac Litve
Foto: Arena Akcji/SIPA USA
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Već sam bio u Splitu, to je prekrasan grad s odličnim načinom života. Jedva čekam dolazak, rekao je Kačinas

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Reprezentativac Litve Mindaugas Kačinas (33, 204 cm) novi je igrač Splita. Litavac iz Klaipede lanjsku sezonu proveo je u poljskom Sopotu, a prije toga nosio je dres Alicantea, Edmontona, Burgosa, Rio Breogána, Palencije, Keflavika, Zielona Gore i Neptunasa

- Jako sam uzbuđen što sam postao dio Splita. Kao Litavcu, košarka mi je religija i znam da je Split jedan od legendarnih hrvatskih klubova s velikom poviješću. Stoga mi je iznimno drago što ću biti dio ovog kluba. Očekivanja su uvijek velika kada dođete u klub poput Splita. Želim dati sve od sebe, osvojiti nešto i postati dio povijesti. Spreman sam dati sve od sebe i pomoći momčadi na bilo koji način. Već sam bio u Splitu, to je prekrasan grad s odličnim načinom života. Jedva čekam dolazak - rekao je Kačinas.

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