Kladionice ne daju puno šansi Dinamu! Španjolci su favoriti

Od 18.45 sati Dinamo će na Maksimiru dočekati španjolskog prvoligaša Real Betis. Dinamo je u dosadašnjem dijelu Europske lige pobijedio Fenerbahče (3-1), Maccabi Tel Aviv (3-1), remizirao s Malmöom (1-1), izgubio od Celte Vigo (3-0) i Lillea (4-0). Trenutačno su 'modri' 23. na tablici sa sedam bodova i gol razlikom 7-10.

Klub iz Seville ove je sezone neporažen u Europskoj ligi. Pobijedili su Ludogorets (2-0), Lyon (2-0), Utrecht (2-1) te remizirali s Nottingham Forestom (2-2) i Genkom (0-0). Momčad Manuela Pellegrinija je peta na ljestvici i imaju 11 bodova uz 8-3 gol razliku.

Kladionice prednost daju seviljskom klubu s koeficijentom 2.15, za remi je 3.70, dok je na 'modre' 3.80. Dinamo i Betis igrali su u sezoni 2023./24. u šesnaestini finala Konferencijske lige. Tim Sergeja Jakirovića pobijedio je na Benito Villamarinu 1-0, a u uzvratu na Maksimiru odigrao neriješeno 1-1. Susret ćete moći od 18.45 sati gledati na prvom kanalu Arena Sporta.

Dinamo je trenutačno prvi u HNL-u s bodom više od Hajduka s kojim su odigrali 'vječni derbi' u subotu. Betis je bio manje uspješan za vikend jer su isti dan izgubili od Barcelone 5-3. Klub s juga Španjolske trenutačno je šesti u La Ligi s 24 boda u 15 kola.