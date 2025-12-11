Obavijesti

Kladionice ne daju puno šansi Dinamu! Španjolci su favoriti

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Uzvratni susret Dinama i Real Betisa u playoffu UEFA Konferencijske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo će od 18.45 sati na Maksimiru ugostiti Real Betis u sklopu 6. kola Europske lige. Kladionice prednost daju klubu iz Seville koji je peti na tablici s tri pobjede i dva poraza. Dinamo je 23. s četiri boda manje

Od 18.45 sati Dinamo će na Maksimiru dočekati španjolskog prvoligaša Real Betis. Dinamo je u dosadašnjem dijelu Europske lige pobijedio Fenerbahče (3-1), Maccabi Tel Aviv (3-1), remizirao s Malmöom (1-1), izgubio od Celte Vigo (3-0) i Lillea (4-0). Trenutačno su 'modri' 23. na tablici sa sedam bodova i gol razlikom 7-10. 

Dinamo - Hajduk 1-1 02:04
Dinamo - Hajduk 1-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Klub iz Seville ove je sezone neporažen u Europskoj ligi. Pobijedili su Ludogorets (2-0), Lyon (2-0), Utrecht (2-1) te remizirali s Nottingham Forestom (2-2) i Genkom (0-0). Momčad Manuela Pellegrinija je peta na ljestvici i imaju 11 bodova uz 8-3 gol razliku. 

Zagreb: Trening nogometaša GNK Dinamo uoči sutrašnje utakmice
Zagreb: Trening nogometaša GNK Dinamo uoči sutrašnje utakmice | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kladionice prednost daju seviljskom klubu s koeficijentom 2.15, za remi je 3.70, dok je na 'modre' 3.80. Dinamo i Betis igrali su u sezoni 2023./24. u šesnaestini finala Konferencijske lige. Tim Sergeja Jakirovića pobijedio je na Benito Villamarinu 1-0, a u uzvratu na Maksimiru odigrao neriješeno 1-1. Susret ćete moći od 18.45 sati gledati na prvom kanalu Arena Sporta. 

Dinamo je trenutačno prvi u HNL-u s bodom više od Hajduka s kojim su odigrali 'vječni derbi' u subotu. Betis je bio manje uspješan za vikend jer su isti dan izgubili od Barcelone 5-3. Klub s juga Španjolske trenutačno je šesti u La Ligi s 24 boda u 15 kola. 

