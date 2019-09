Kladionice ne vjeruju Dinamu, i dalje je 'autsajder' za prolaz

Prvo mjesto skupine C Lige prvaka, 4-0 protiv Atalante na Maksimiru, ali sve je to bila... Slučajnost? Očito je, ako je vjerovati kladionicama koje još uvijek Dinamu daju najmanje šanse za prolazak u playoff fazu najelitnijeg europskog natjecanja.

Bjeličini ratnici i dalje su autsajderi, ako je vjerovati 'bookiejima'. Koeficijent da će Dinamo proći skupinu je 4 što je najveći od ponuđenih za skupinu C. Skoro je nemoguće da Dinamo prođe dalje kao prvi te bi na uloženih 100 kuna za tu soluciju dobili 3400 kuna. Nevjerojatnih 1.25 je kvota postavljena na okladu da će Dinamo ispasti u skupini iako je imao maestralnu večer protiv Atalante.

Manchester City je potvrdio status prvog favorita skupine i u malo slabijem sastavu od udarnog s 3-0 promarširao Harkivom protiv Šahtara. Izabranici Pepa Guardiole prvi su favoriti za osvajanje skupine te je koeficijent za tu soluciju 1.04, dok su kladionice u potpunosti uvjerene da su 'građani' sigurni putnici u drugi krug pa je na to koeficijent 1.004. Ako želite okušati sreću s tim da će se City oprostiti u grupnoj fazi, za primjerice 100 kuna možete dobiti 4100 kuna jer je koeficijent na to 41.

Drugi favorit skupine postao je ukrajinski Šahtar. Nakon loše predstave na otvaranju nalaze se na trećem mjestu skupine C, ali su još uvijek drugi favoriti za prolazak skupine. Na to je koeficijent 2.10, ali na ispadanje u grupnoj fazi koeficijent je 1.66 pa su oni ta 'granična' momčad. Ako pak odigrate da će Šahtar osvojiti skupinu za 100 kuna možete dobiti 2600 jer je koeficijent na to 26.

Atalanta ili At(a)lantida, kako vam je draže, na Maksimiru nije izgledala kao treća momčad Serie A iz prošle sezone. Ili je Dinamo izgledao kao Juventus? Ma, nebitno - na kraju, samo je 4-0 i tri boda ono što 'se računa'. Talijani prema kladionicama još uvijek imaju veće šanse za osvajanje i prolaz skupine od Dinama. Malo je čudno što je koeficijent da će Atalanta osvojiti skupinu 13 (što je upola manje od Šahtara), a koeficijent da će se momčad iz Bergama plasirati u playoff 2.50 (!?) što je malo više od onog za ukrajinsku momčad.

Gasperinijeva momčad pak onda ima koeficijent 1.53 kao drugi favorit za ispadanje. Znači, pojednostavljeno, oni su drugi favorit za osvajanje skupine, ali i drugi favorit za ispadanje u grupnoj fazi Lige prvaka.

Bilo kako bilo, Dinamo je bar na dva tjedna iznad svih. A onda slijedi teško gostovanje na Etihadu gdje 'modri nemaju što izgubiti'. Biti će to ljepotica u Engleskoj, a onda slijede dvije utakmice protiv Šahtara u kojima bi Dinamo mogao tražiti europsko proljeće u Ligi prvaka.